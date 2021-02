Toronto po visoki zmagi na čelo NHL

V Torontu jeAuston Matthews z dvema goloma podaljšal svoj strelski niz na sedem tekem, dva gola je prispeval tudi Wayne Simmonds, tretji strelec domačih je bilZach Hyman, ki je vpisal še podajo, tri asistence pa je imelMitchell Marner. VratarjaFrederika Andersena (27 obramb) je premagal leBrock Boeser. Vancouver je izgubil četrtič v nizu in drugič po četrtkovem porazu s 3:7 proti Maple Leafs.

Jeff Petry inJosh Anderson sta zadela za Canadiens, vratarjaJaka Allena (34 obramb) pa je premagal le Colin White. Senators so izgubili desetič na zadnjih 11 tekmah, njihova edina zmaga v tem obdobju je bila prav proti ekipi Canadiens v četrtek.

Po kazenskih strelih so hokejisti Anaheim Ducks doma premagali San Jose Sharks z 2:1, na svojem ledu pa je klonilo moštvo St. Louis Blues priti Arizoni Coyotes (1:3).

Sedem golov je padlo na tekmi v New Yorku, kjer so Islanders premagali Pittsburgh Penguins s 4:3, ter deset v Calgaryju, kjer so Flames končali niz treh zmag Edmonton Oilers s 6:4.Sam Bennett je za domače dosegel prvi gol v sezoni, tri točke je z golom in podajama vpisal Mikael Backlund, gol in asistenco pa sta imelaJohnny Gaudreau in Milan Lucic.