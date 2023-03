Toronto premagal vodilno ekipo metropolitanske skupine

To je bilo četrtič v njegovi karieri v NHL (293 tekem), da je Zach Aston-Reese zadel dvakrat na tekmi. Še nikoli ni dosegel hat-tricka v ligi NHL. "Vsekakor sem se počutil dobro," je dejal Aston-Reese. "Vedno je lahko odigrati preostanek tekme, ko zadeneš v prvi menjavi. To so bili precej lahki goli, ki sem jih dal. Erik Gustafsson je imel odličen strel, nato pa je Sam Lafferty z odlično podajo zabelil vse skupaj. Upal sem na tretji gol, a sem zadovoljen z večerom," je povedal. Morgan Rielly je dosegel gol in podajo, John Tavares in Calle Jarnkrok sta dosegla vsak po dve podaji, Ilja Samsonov pa je zbral 32 obramb za javorove liste, ki so se za tri točke pomaknili pred Tampa Bay Lightning na drugo mesto na lestvici atlantske divizije. Na vrhu je s 107 točkami zasedba Boston Bruins, ki si je že zagotovila končnico.

Če hat-trick ni padel v Torontu, je pa zato v Philadelphii. Owen Tippett je prvič zabil tri gole na eni tekmi v ligi NHL, domači letalci pa so s 5:2 v Wells Fargo Centru premagali Buffalo Sabres. Letalcem sicer ne kaže najbolje v boju za končnico. Tudi zasedba iz prestolnice ZDA izgublja zagon v boju za drugi del sezone. Capitals so doma v Washingtonu izgubili proti St. Louis Blues, ki so zmagali s 5:2, tudi po zaslugi Sammyja Blaisa, ki je dvakrat zadel za goste. Blais, ki ga je St. Louis kupil v menjavi z New York Rangers 9. februarja, je dosegel štiri gole na zadnjih petih tekmah. To je bila njegova prva tekma z več kot golom v ligi NHL. Domači zvezdnik Aleks Ovečkin se ni vpisal med strelce.

V predmestju Los Angelesa Anaheimu se je odvil derbi začelja. Ekipa pri repu zahodne konference Anaheim Ducks je s 7:4 premagala zadnjo ekipo vzhodne konference Columbus Blue Jackets. Še v osmi minuti tretje tretjine sta bili ekipi četrtič na tekmi poravnani. Izid je bil 4:4, odločilni zadetek pa je manj kot tri minute pred koncem prispeval Max Jones za 5:4. Scott Harrington je streljal v prazno mrežo 48 sekund pred koncem in povišal na 6:4, Ryan Strome pa je dosegel še en zadetek v nebranjeno mrežo 34 sekund pred koncem za 7:4.

Izidi:

Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 5:2

Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 5:2

Washington Capitals - St. Louis Blues 2:5

Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 7:4