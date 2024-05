Toronto proti Bostonu izsilil sedmo tekmo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Edini še trajajoči obračun vzhodne konference bo morala nekoliko presenetljivo odločiti sedma tekma. Mož odločitve je bil William Nylander, ki je dosegel oba zadetka javorjevih listov. Prvega v zadnji minuti druge tretjine, drugega pa 2:13 minute pred koncem zadnje.

Morgan Geekie je sekundo pred koncem dvoboja le še kozmetično popravil izid in preprečil prvi "shutout" v končnici Josephu Wollu, ki je sicer ustavil 22 od 23 strelov gostov.

"V mojih očeh smo pravzaprav že odigrali dve sedmi tekmi. Ob obeh nam je grozil izpad. Večkrat smo že šli čez to, da vsaka poteza šteje. Prvič v tej seriji pa gremo v Boston z mislijo, da bo naslednja tekma odločilna tudi zanje," je po dvoboju nekaj pritiska na tekmeca vršil trener Maple Leafs Sheldon Keefe.

Boston je vodil že s 3:1 v zmagah, zdaj bo še drugo sezono zapovrstjo trepetal pred sedmo tekmo. V preteklem tekmovalnem obdobju so po rekordni sezoni Bruins kot zmagovalci predsedniškega pokala izpadli po vodstvu s 3:1 v zmagah proti kasnejšim finalistom Florida Panthers.

"Če bi nam kdo pred to serijo dejal, da bomo igrali sedmo tekmo pred domačimi navijači proti Torontu, bi to vzeli vsak dan. Zato ni pomemben način, na katerega smo tu pristali. Tukaj smo in moramo se prikazati na ledu," je po tekmi dejal kapetan Bostona Brad Marchand.

Boljšega iz dvoboja med Bostonom in Torontom čakajo hokejisti Floride, ki so s 4:1 izločili regijske tekmece Tampa Bay Lightning.

Boston na 21. naslov čaka vse od sezone 2010/11, medtem ko je suša pri javorjevih listih še precej daljša. Zadnjega od 21 naslovov so osvojili davnega leta 1967, od takrat pa nikoli niso igrali v finalu Stanleyjevega pokala.

Drugi par polfinala vzhodne konference je New York Rangers – Carolina Hurricanes.

Na zahodu potekata še dve seriji. Dallas Stars vodijo s 3:2 v zmagah proti branilcem naslova Vegas Golden Knights, v polfinalu pa boljše iz tega dvoboja že čakajo Colorado Avalanche.

Vancouver Canucks potrebujejo še eno zmago proti Nashville Predators (3:2) za polfinalni obračun proti Edmonton Oilers. Ti so v prvem krogu izločili Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja s 4:1 v zmagah.