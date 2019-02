Toronto se je namučil z najslabšo ekipo lige NHL

V hokejski ligi NHL sta bili v noči s srede na četrtek na sporedu le dve tekmi. Obe sta bili negotovi do konca, New York Rangers so za domačo zmago proti Bostonu potrebovali sedem krogov kazenskih strelov (4 : 3), Toronto, drugouvrščena ekipa vzhoda, pa se je namučila z najslabšo ekipo lige Ottawo, zmagala je s 5 : 4.

Po dveh tretjinah je Boston vodil s 4 : 2, nato pa so gosti izenačili. To je z drugim golom na tekmi uspelo Švedu Magnusu Pajarviju, ki pa se na koncu ni veselil, saj je njegova ekipa dobrih deset minut pred koncem tekme prejela še en gol, strelec je bil Morgan Rielly. "Pokazali smo dva obraza. Bila so obdobja, v katerih smo bili odlični, in obdobja, ko nismo bili dobri. A zmagali smo, to pa je edino, kar šteje," je po tekmi dejal strelec odločilnega gola. Z novima točkama so gostitelji proslavili jubilej branilca Jaka Muzzina, ki je odigral 500. tekmo v NHL.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

New York Rangers se v boju za uvrstitev v končnico, od katere so za zdaj kar precej oddaljeni, ne predajajo. Tokrat so po streljanju kazenskih strelov ugnali Boston, ki se je v zadnjem obdobju specializiral za neodločene rezultate po rednem delu, še tretjič v zadnjih štirih tekmah je odigral podaljšek. Tokrat je bil na dobri poti, da zmaga po rednem delu. Čeh David Pastrnak s svojim 31. golom v sezoni in Patrice Bergeron sta ga popeljala v vodstvo s 3 : 1, toda domači so v zadnji tretjini izenačili. V podaljšku golov ni bilo, odločilni kazenski strel pa je zadel Tony De Angelo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke