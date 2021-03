Toronto slavil v lokalnem derbiju, prekinjen zmagoviti niz Minnesote

Hokejisti Toronto Maple Leafs v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL še naprej trdno ohranjajo prvo mesto. Tokrat so v derbiju skupine Scotia North gostovali pri Edmonton Oilers in slavili zmago s 3:0. Spet se je izkazal vratar Toronta Michael Hutchinson, ki je za svoj šesti 'shutout' v karieri zaustavil 31 strelov. Morgan Rielly in William Nylander sta vsak dosegla po gol in podajo.

En zadetek je za Toronto, ki je po sobotni zmagi s 4:0 še drugič zaporedoma odpravil Edmonton – skupno pa slavil še tretjič v nizu – dodal Zach Hyman. V vratih 'naftarjev' je tekmo sicer začel Mikko Koskinen, ko pa je prejel tri gole ob prvih desetih strelih, ga je na začetku druge tretjine med vratnicama zamenjal Mike Smith. Slednji je zbral 13 obramb. Toronto je sicer še drugič zaporedoma igral brez mladega zvezdnika Austona Matthewsa, ki okreva po poškodbi zapestja. Matthews, ki je to sezono zbral že 31 točk (18 golov, 13 podaj), je sicer na poti z ekipo in skupaj z njo trenira.

Zasedbi se bosta še enkrat med seboj pomerili v noči na sredo. Druga najboljša ekipa lige Florida Panthers je na domačem ledu po podaljšku z 2:3 izgubila proti Carolina Hurricanes, a kljub temu ostaja na čelu skupine Discover Central. Odločilni gol za zmago gostov, ki so zaostanek spremenili v zmago, je dosegel češki zvezdnik Martin Nečas, ki je zadel po 1 minuti in 59 sekundah podaljšane igre. Nečas je dodal še dve podaji. "Dober občutek je, ko enostavno končaš tekmo in prineseš zmago. Zelo rad igram v podaljšku, ker imamo več prostora na ledu. Odločajo veščine," je po zmagi dejal Čeh. Vincent Trocheck je dobro minuto in pol pred koncem rednega dela gostom prinesel izenačenje, vratar Alex Nedeljkovic pa je zbral 44 obramb.

Vegas Golden Knights pa so na domačem ledu zaustavili zmagoviti niz hokejistov Minnesota Wild pri šestih slavjih in po podaljšku zmagali s 5:4. Junak večera je bil Max Pacioretty, ki je zadel po dveh minutah podaljšane igre. Vratar Marc-Andre Fleury je za tretjo zaporedno zmago 'zlatih vitezov' zaustavil 26 strelov. Liga NHL, izidi:

Florida Panthers – Carolina Hurricanes 2:3 (po podaljšku)

Ottawa Senators – Calgary Flames 5:1

Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 0:4

Vegas Golden Knights– Minnesota Wild 5:4 (po podaljšku)

Anaheim Ducks – St. Louis Blues 4:5

Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs 0:3

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 6:2