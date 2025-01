Toronto z novo zmago tesno diha za ovratnik vodilnemu Washingtonu

Ponoči je bilo na sporedu šest tekem. New York Rangers so se s 6:2 veselili v Chicagu, ki je doživel šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah. Vse je bilo odločeno najkasneje v 36. minuti, ko je Vincent Trochek zadel za 5:1. Filip Chytil je za Rangers zadel dvakrat.

Že v prvi tretjini sta za Toronto, vodilno ekipo atlantske divizije, zadela Matthew Knies in Oliver Ekman-Larsson , vratar Dennis Hildeby je zbral kar 30 obramb. Gostje iz Philadelphie so z golom Tysona Foersterja v prvem delu sicer povedli, Scott Laughton pa je v 32. minuti izenačil in priigral podaljšek. Da je bila Philadelphia Flyers ekipa z več priložnostmi, pove podatek, da je njihov vratar Ivan Fedotov zbral le 22 obramb.

Druga ekipa iz New Yorka Islanders je s 5:4 dobila podaljšek v Bostonu. Po dobrih treh minutah dodatnega dela je drugič na tekmi zadel Bo Horvat. Dvakrat je za Islanders nasprotno mrežo zatresel tudi Anders Lee, en gol je dodal Ryan Pulock. Za Boston je bil dvakrat uspešen David Pastrnak, tudi sedem minut in pol pred koncem za 4:4 in podaljšek, po enkrat pa Cole Koepke in Justin Brazeau. Jonas Korpisalo je zbral 32 obramb, a poraza ni mogel preprečiti.

V večeru podaljškov je Carolina s 4:3 ugnala Pittsburgh. Po minuti in pol dodatnega dela je bil junak tekme Sebastian Aho, ki je pred tem vpisal tudi dve podaji. Pittsburgh je prvi del dobil z 2:0, Seth Jarvis z dvema goloma in Jalen Chatfield pa sta v drugi tretjini poskrbela za preobrat. Točko je Pittsburghu rešil Erik Karlsson.