Trener hokejskih zmajev: Vedno bolj smo suvereni s ploščkom

Na prvi šolski dan je na prijateljski tekmi v Ljubljani gostovala ekipa Graz99ers. Zmaga je ostala doma, s 5:2 so bili boljši zmaji. Zeleno-beli so začeli dobro in že na sredini prve tretjine jih je v vodstvo popeljal kapetan Žiga Pavlin in do konca tretjine se rezultat ni spremenil. V drugi tretjini smo videli več zadetkov, začeli so zmaji in z goloma Miha Beričiča in Žiga Panceta že povedli s 3:0, a so se gostje prebudili in do konca tretjine dvakrat premagali vratarja Luka Kolina, med strelce pri zmajih se je vpisal še Nik Simšič. V zaključku tekme zmaji niso popuščali in so ohranili zbranost. Rezultat pa je v igri z igralcem manj na končnih 5:2 postavil Aljaž Predan.