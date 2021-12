Trener Winnipega odstopil še pred porazom proti Washingtonu

Maurice je bil devet sezon trener Winnipega. Štiriinpetdesetletnika je pred dvobojem z ekipo iz ameriške prestolnice zamenjal eden izmed dosedanjih pomočnikov Dave Lowry , ki bo ekipo vodil do konca sezone. Za gostitelje sta po podajah Nikolaja Ehlersa zadela Brenden Dillon in Josh Morrissey .

Brett Leason, Daniel Sprong in Michael Sgarbossa so imeli po gol in podajo, ruski zvezdnik Aleks Ovečkin pa je v zadnji minuti poslal plošček v prazno mrežo domačih in podaljšal niz tekem, na katerih je dal najmanj točko, na sedem. Češki vratar gostov Vitek Vaneček je zaustavil 40 strelov domačih, na drugi strani je Connor Hellebuyck zbral 34 obramb.