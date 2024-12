Tretja zaporedna zmaga ljubljanskih hokejistov po menjavi trenerja

Ljubljanski hokejisti so v končnici koledarskega leta 2024 dosegli še tretjo zaporedno zmago, potem ko so pred tem nanjo čakali sedem tekem. Za novi točki so danes po podaljšku zmagali na Južnem Tirolskem.

Pri zeleno-belih, ki bodo po zagotovilih vodstva kluba v kratkem dobili novega trenerja, naslednika Finca Anttija Karhule, so danes lahko računali na enega od poškodovanih povratnikov, saj se je v postavo vrnil napadalec Rudolf Červeny.

Ljubljančani so odlično odigrali končnico prve tretjine. Po zaostanku je najprej s strelom od daleč izenačil branilec Aljoša Crnović, v 18. in 19. minuti pa so nato gostje še dvakrat premagali domačega vratarja Edwarda Pasquealeja. Najprej je po podaji Wyatta Egeja plošček v gol preusmeril Jaka Sodja, še pred koncem prvega dela pa se je izkazal prav Červeny za 3:1.

A lepe prednosti zmaji niso zadržali. Sredi druge tretjine so se sicer ubranili ob igralcu manj, a takoj po koncu kazni dobili gol za 2:3. Nik Simšič pa je imel nekaj minut zatem lepo priložnost, vendar prodora ni končal z zadetkom.

V zadnji tretjini so domači spet pritisnili ob "power playu" in v 42. minuti tudi izenačili. V nadaljevanju se je nekajkrat izkazal tudi gostujoči vratar Lukaš Horak (končal je s 33 obrambami), potem pa so gostje v 53. minuti spet povedli. Tokrat so sami izkoristili igralca več, v polno pa je zadel Simšič, ko je odbiti plošček potisnil v mrežo.

Vendar je sledila še ena akcija domačih ob novi številni prednosti, tako da je Pustertal štiri minute pred koncem še enkrat izenačil in izsilil podaljšek.

V tem pa so vendarle imeli zadnjo besedo gostje, že po dobre pol minute je Kale Kerbashian poskrbel za novo zmago.

Z njo so sicer ostali na osmem mestu, so pa zdaj malenkost bližje šestemu, ki še neposredno vodi v končnico; zdaj je tam Beljak, ki ima 14 točk prednosti (55-41).

Koledarsko leto 2024 bodo Ljubljančani končali v ponedeljek z zadnjo domačo tekmo, v goste prihaja Dunaj, ki je na lestvici tri točke in eno mesto za Olimpijo.