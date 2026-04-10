Hokej

Tretja zaporedna zmaga Los Angelesa za pomemben korak proti končnici

Los Angeles, 10. 04. 2026 07.21 pred 18 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Los Angeles Kings

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL zanesljivo premagali Vancouver Canucks s 4:1 in zabeležili tretjo zaporedno zmago. S tem so znova na mestih, ki po koncu rednega dela prinašajo nastop v končnici najmočnejše hokejske lige na svetu. Slovenski as Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Kralji so na zadnjih štirih tekmah vselej igrali podaljšek, tokrat pa so za drugo zaporedno zanesljivo zmago proti Vancouvru (4:0, 27. marec.) potrebovali "zgolj" 60 minut. Adrian Kempe je mrežo gostov načel že po 89 sekundah, tudi po izenačenju Marcusa Petterssona v 15. minuti pa so domači za odgovor potrebovali le minuto in pol. Strelec je bil Joel Armia.

FOTO: AP

Dolgo je kazalo, da v drugi tretjini ne bo golov, nato pa je bržčas ključni tretji zadetek za mirno nadaljevanje slabe pol minute pred koncem tega dela igre dosegel Kempe. V zadnjem delu so v 50. minuti kralji še enkrat zadeli in dokončno zapečatili usodo kanadskih gostov, ko je bil natančen Trevor Moore.

Anže Kopitar je na ledu prebil 19:41 minute, v tem času pa proti vratom tekmecev sprožil en strel. Dobil je 75 odstotkov sodniških metov in bil na ledu ob dveh zadetkih svojih soigralcev. Ob učinkovitem Kempeju je dve podaji zabeležil Artemi Panarin, Anton Forsberg pa je ustavil 24 strelov.

FOTO: AP

Kralji so se s tretjo zaporedno zmago in četrto na zadnjih petih tekmah znova povzpeli na osmo mesto konference in četrto v pacifiški diviziji. Po 78 odigranih tekmah imajo 85 točk. Na daljavo se glede na položaj na lestvici zahoda za zadnje mesto v končnici borijo z Nashville Predators, ki imajo s tekmo več 84 točk in so ponoči izgubili v gosteh proti Utahu z 1:4.

"Igralci Vancouvra si zaslužijo pohvale. Ves večer so igrali zelo čvrsto, nas za veliko časa stisnili v obrambno tretjino. Če bi me kdo vprašal zjutraj, bi rekel, da so tekme proti odpisanim ekipam najtežje. Pri teh se na vsaki tekmi vsi borijo za prihodnost, za službe, za mesto v NHL," je lov na končnico pospremil trener kraljev DJ Smith.

"Če želite zmagovati v tej ligi, morajo vsi opravljati svoje naloge in biti prilagodljivi. Trenutno to počnemo," je še o ekipnih predstavah v zadnjem času dodal Smith.

V lovu na moštvo iz Los Angelesa so realno še Winnipeg Jets z 82 točkami in San Jose Sharks z 81. Slednji so ponoči visoko izgubili proti Anaheim Ducks (1:6), Winnipeg pa je za tretjo zaporedno zmago ugnal St. Louis Blues s 3:2. V soboto ob 22. uri kralje čaka zahteven dvoboj z Edmontonom, nato pa do konca sezone sledijo še dvoboji z odpisanimi Seattle Kraken (14. 4.), še enkrat Vancouvrom (15.) in Calgaryjem (17.).

Hud boj za končnico

Morski psi so ponoči visoko izgubili proti Anaheim Ducks (1:6), pri katerih je prvi "hat-trick" v karieri na 1143. tekmi dosegel branilec John Carlson, Winnipeg pa je za tretjo zaporedno zmago ugnal St. Louis Blues s 3:2. Ob trojici Colorado, Dallas in Minnesota si je končnico ponoči zagotovil Utah, še točko potrebuje Edmonton, eno zmago pa potrebujeta Anaheim in Vegas, ki je po kazenskih strelih izgubil proti Seattlu (3:4).

FOTO: AP

Colorado je ponoči z golom in dvema podajama Nathana MacKinnona s 3:1 premagal Calgary, Dallas pa bil v derbiju vrha s 5:4 premagal Minnesoto. Odločilni gol je v 51. minuti dosegel Jason Robertson. Na vzhodu je znana peterica, ki je že v končnici. Pred tem so si jo zagotovili Carolina, Buffalo, Montreal in Tampa, ponoči pa še Pittsburgh. Pingvini so s 5:2 v gosteh ugnali odpisane New Jersey Devils.

Od vodilnih ekip je Montreal na tekmi, na kateri so sodniki podelili kar 126 kazenskih minut, ugnal Tampo z 2:1, Buffalo je bil s 5:0 prepričljiv proti Columbusu, Carolina pa je s 7:2 odpihnila Chicago in ima na vrhu še naprej dve točki prednosti pred Buffalom in štiri pred Montrealom. Blizu končnici je Boston s 96 točkami, sledita Ottawa s 94 in Philadelphia z 92. Zunaj so za zdaj New York Islanders in Detroit z 91 točkami ter Columbus z 90 in Washington z 89.

Izidi:
New York Islanders - Toronto Maple Leafs 5:3

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 5:0

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:1

Ottawa Senators - Florida Panthers 5:1

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 6:3

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:5

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 2:3

Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 2:7

Dallas Stars - Minnesota Wild 5:4

Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:1

Utah Mammoth - Nashville Predators 4:1

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 6:1

Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 4:3 (kazenski streli)

Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 4:1
(Anže Kopitar: brez točk v 19:41 minute za LA Kings)

hokej nhl los angeles kopitar
