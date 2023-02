Tretja zaporedna zmaga New Yorka

Newyorčani so dosegli tretjo zaporedno zmago, Filip Chytil je zadel še na peti zaporedni, tako da je zdaj pri 19 zadetkih v sezoni. K'Andre Miller je prvič na tekmi NHL dosegel tri točke za tri podaje. Pri poražencih je J.T. Miller s podajo prišel do 500. točke v karieri. Dallas je še na sedmi tekmi v nizu prišel do točk. Veliko zaslug ima tudi vratar Jake Oettinger, ki je Minnesoti dovolil le en zadetek, zbral pa 38 obramb. Roope Hintz je za zmago prispeval gol in podajo, Jason Robertson pa dve podaji.