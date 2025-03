Pomemben korak Los Angelesa h končnici

Los Angeles je bleste v drugi tretjini, ki jo je dobil s 4:1, prvo in zadnjo pa z 2:0. Adrian Kempe in Warren Foegele sta na tekmi dosegla po dva gola, Andrej Kuzmenko pa gol in dve podaji. Za 27. domačo slavje so gole dosegli še Phillip Danault, Trevor Moore in Trevor Lewis.