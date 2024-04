Triglav po 'metli' proti Crveni zvezdi prvak lige IHL

Na poti do finala so Triglavani v četrtfinalu najprej premagali zagrebški KHL Medveščak Admiral z 8:1, 9:1 in 12:2, nato pa v polfinalu še KHL Zagreb s 3:1, 4:1 in 5:2. Hokejisti Crvene zvezde so v četrtfinalu morali opraviti z ekipo HK Vojvodina s 5:2, 4:3 in 6:3, nato pa v polfinalu še s hokejisti KHL Sisak z rezultati 3:4, 4:1, 3:2 in 3:2.