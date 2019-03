Triglavani blizu presenečenju, Jeseničani zdržali za uvrstitev v finale

Po visoki zmagi na prvi tekmi (16:1) je bilo videti, da bodo imeli branilci naslova lahko delo. Toda Kranjčani se niso predali, favoritom pa so v četrtek močno otežili delo. Začetek sicer ni kazal na to, saj sta Eric Pancein Erik Svetinahitro poskrbela za vodstvo. Potem pa so se domači vrnili v igro, v prvi tretjini je znižal Mihael Potočnik, v drugi pa izenačil Žan Zupan.

Za novo minimalno vodstvo gostov je v drugem delu poskrbel Andrej Tavželj, v zadnji tretjini pa je na 4:2 povišal Luka Bašič. Za novo kranjsko upanje je nato poskrbel Anže Terlikar, a so železarji ob številni prednosti v 55. minuti prek Luke Kalanazadeli petič. Kranjčani so se še približali s še enim zadetkom Zupana, preobrata pa kljub igri brez vratarja v zadnji minuti niso zmogli in polfinale se je končal že po dveh tekmah.

Jeseničani bodo tekmece morda dobili že v petek, ko se bosta na drugi tekmi pomerila ljubljanska kluba. Prvo je s 5:0 dobila zasedba iz Tivolija, če bodo Založani presenetili in izenačili skupni izid, pa bo tretja tekma v ponedeljek.

Izid, polfinale, prvi tekmi:

SŽ Olimpija ‒ Slavija Junior 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Sij Acroni Jesenice ‒ Triglav 16:1 (5:0, 4:1, 7:0)

Drugi tekmi:

Triglav ‒ *Sij Acroni Jesenice 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

(Opomba: * že v finalu)