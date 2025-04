Trije goli Jasona Robertsona za novo zmago Zvezd iz Dallasa

Tekma v Edmontonu je bila v prvih dveh tretjinah povsem v znamenju gostov iz Teksasa, ki so povedli s 4:0, pri čemer je tri gole v drugem delu igre prispeval Jason Robertson, tri podaje pa Roope Hintz.

V zadnji tretjini so domači unovčili dve priložnosti z igralcem več na ledu ter se nato minuto in pol pred koncem z golom Zacha Hymana približali le na gol zaostanka, a česa več jim ni uspelo narediti.

V zahodni konferenci, kjer so si Winnipeg Jetsi že zagotovili končnico, je Dallas na drugem mestu, Edmonton pa na šestem.

Za končnico se borijo Vancouver Canucksi, ki so trenutno deveti na zahodu, tokrat so v gosteh s 5:2 odpravili devetouvrščene na vzhodu New York Islanderse, pri čemer je Kiefer Sherwood prispeval dva gola in podajo.