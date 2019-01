Trotzu stoječe ovacije, njegovim Otočaniom pa še zmaga nad prvaki

Trener šampionske ekipe Washington Capitals Barry Trotz se je vrnil v nekoč domačo dvorano, kjer so mu navijači Capitalsov pripravili kraljevski sprejem, Trotz pa ni imel milosti in z New York Islandersi slavil zmago, s katero je utrdil prvo mesto na lestvici vzhodne divizije (2:0).

Trotz (na fotografiji) je tokrat sedel na gostujoči klopi. FOTO: AP Več sledi! Vrhunci tekme Washington Capitals‒New York Islanders: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi rednega dela sezone lige NHL: Columbus Blue Jackets ‒ Montreal Canadiens 1:4

Florida Panthers ‒ Toronto Maple Leafs 3:1

Carolina Hurricanes ‒ Ottawa Senators 1:4

Washington Capitals ‒ New York Islanders 0:2

Arizona Coyotes ‒ Pittsburgh Penguins 2:3 (podaljšek)

Calgary Flames ‒ Detroit Red Wings 6:4

Vancouver Canucks ‒ Buffalo Sabres 4:3