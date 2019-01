Tudi Detroit ni 'pogasil plamenov' iz Calgaryja, ki ostajajo na vrhu divjega zahoda

Detroit je po prvi tretjini vodil z 2:0, druga se je končala s tremi goli Calgaryja in enim rdečih kril, zadnjih 20 minut je bilo v domeni Kanadčanov. Eden od velikih junakov tekme je bil Johnny Gaudreau , ki je v statistiko za Calgary vpisal tri podaje in en gol. Preostale gole za kanadsko moštvo so dosegli Sean Monahan , T. J. Brodie , Elias Lindholm in Michael Frolik . Na drugi strani so bili uspešni Andreas Athanasiou , Darren Helm in Jacob De La Rose . "Očitno je bil to precej nor dan. Najboljši del vsega je, da smo zmagali. Vedeli smo, da moramo drugo in tretjo tretjino odigrati veliko bolje kot prvo. Bili smo samozavestni, da lahko uspemo,"je po tekmi menil Gaudreau, ki je decembra zbral 11 golov in 15 asistenc. Njegov trener Bill Peters ga je dopolnil: "Mislim, da smo bili vse boljši in boljši. Nismo bili Picassi, a dve točki sta naši."

Največ golov je padlo v New Yorku, kjer so morali domači Rangers priznati premoč pingvinom iz Pittsburgha, izid tekme je bil 7:2. Pittsburgh je vpisal sedmo zaporedno zmago ter deveto na zadnjih desetih tekmah. Matt Murrayse je ob tem izkazal z 28 obrambami. Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Jake Guentzel, Kris Letangin Dominik Simonso končali z golom in podajo, Patrick Hornqvistje prispeval dve podaji, med strelci sta se znašla še Zach Aston-Reese in Tanner Pearson. Za poražence sta bila uspešna Ryan Stromein Pavel Bučnevič.

McDavid vnovič blestel

Dallas je s 5:4 premagal New Jersey, odločilni gol je prispeval Miro Heiskanenv sedmi minuti tretje tretjine. Obračun med Vancouvrom in Ottawo se je končal po podaljšku in z izidom 4:3, v njem so se veselili domači po zaslugi Eliasa Petterssona, ki je v njem dosegel svoj tretji gol na tekmi. San Jose je bil s 5:4 boljši od Colorada, ki slasti zmage ni okusil že na šestih tekmah. Joe Pavelski in Brent Burns sta za zmagovalce prispevala vsak po tri podaje in en gol, Martin Jones je zbral 31 obramb. Edmonton je po zaslugi Connorja McDavidain njegovih dveh golov ter asistence s 3:1 ugnal Arizono.

Izidi, liga NHL:

Ottawa Senators - Vancouver Canucks 3:4*

Detroit Red Wings - Calgary Flames 3:5

New York Rangers -Pittsburgh Penguins 2:7

Dallas Stars - New Jersey Devils 5:4

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 4:5

Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 1:3

*zmaga/poraz po podaljšku