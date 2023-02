Tudi Edmonton ni uspel prekiniti zmagovitega niza hokejistov Bostona

Hokejisti Boston Bruins so v severnoameriški poklicni ligi NHL v gosteh premagali Edmonton Oilers s 3:2. To je sedma zaporedna zmaga za najboljše moštvo lige, medtem ko so naftarji izgubili šestič na zadnjih osmih tekmah. Njihov zvezdnik in prvi strelec lige Connor McDavid je sicer že pri 50 zadetkih v sezoni.

Za 46. zmago Bostona so zadeli Tomaš Nosek, Nick Foligno in Pavel Zacha, Dmitri Orlov pa je po menjavi iz Washingtona prejšnji teden prispeval prvi podaji. Jeremy Swayman je v vratih Bostona ustavil 22 strelov. Boston je še naprej prepričljivo najboljše moštvo lige. Po 59 tekmah je že pri 97 točkah. Enajst manj jih ima druga Carolina. Bruins so na dobri poti, da presežejo oba zgodovinska mejnika lige NHL. Montreal Canadiens so v sezoni 1976/77 redni del končali s 132 točkami, hokejisti Detroit Red Wings (1995/96) in Tampa Bay Lightning (2018/19) pa so zbrali 62 zmag. Boston bo do konca te sezone odigral še 23 tekem.

Na drugi strani je za poražence iz Edmontona dva gola dosegel Connor McDavid in svoj točkovni zbir povišal na 115. Postal je prvi aktivni hokejist, ki je na štirih zaporednih tekmah dosegel vsaj dva gola, v tej sezoni pa je že pri številki 50, kar mu je uspelo prvič v karieri. Med aktivnimi hokejisti je najhitreje prišel do tega mejnika, eno tekmo več je za ta dosežek lani potreboval Auston Matthews. Skupno je po 61 odigranih tekmah že pri 115 točkah. McDavid je sicer v rednem delu največ točk dosegel lani s 123, skupno pa ima po 548 odigranih tekmah 289 golov in 523 podaj za 812 točk. Kljub temu pa se je Edmonton znašel v slabem nizu po šestih porazih na zadnjih osmih tekmah. Na lestvici zahodne konference zasedajo šesto mesto z 72 točkami. Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja so tretji s 74. Priložnost, da bi se na vrhu zahoda točkovno izenačili z Vegasom (76 točk) so imeli hokejisti Dallas Stars (75), a so jih po podaljšku s 5:4 ustavili Vancouver Canucks. Odločilni gol je po 48 sekundah dodatnega časa dosegel Andrej Kuzmenko, ki je pred tem dosegel še dve podaji. S tremi točkami sta se izkazala še Quinn Hughes (3 podaje) in Anthony Beauvillier (2 gola).

Prvaki Colorado Avalanche pa nadaljujejo niz zmag. Trenutno so pri številki šest, potem ko so s 3:0 ugnali prav vodilno moštvo zahoda Vegas Golden Knights. Dva gola je dosegel Mikko Rantanen, tretjega pa Nathan MacKinnon v prazno mrežo. Aleksandar Georgijev je ustavil 31 strelov. Colorado je napredoval na četrto mesto zahoda s 73 točkami in prehitel peto Minnesoto (72). Na preostalih tekmah so hokejisti Ottawa Senators s 6:2 ugnali Detroit Red Wings. Gol in tri podaje je prispeval Claude Giroux. Anaheim Ducks pa so ugnali Chicago Blackhawks s 4:2 in niz zmag podaljšali na tri. Obe ekipi sicer zasedata zadnji mesti v zahodni konferenci. Liga NHL, izidi:

Ottawa Senators - Detroit Red Wings 6:2

Edmonton Oilers - Boston Bruins 2:3

Dallas Stars - Vancouver Canucks 4:5 (podaljšek)

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:0

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4:2