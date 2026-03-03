Naslovnica
Hokej

Menjava trenerja ni pomagala, nov poraz Kopitarjevih Kraljev

Los Angeles, 03. 03. 2026 07.40 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings so izgubili na domačem ledu, na prvi tekmi po odstavitvi trenerja Kraljev Jima Hillerja. Colorado Avalanche, vodilna ekipa najmočnejše hokejske lige na svetu NHL, je zmagala s 4:2. Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem golu domačih za znižanje izida na 1:2.

Gostje, ki so pred tem prepričljivo dobili obe medsebojni tekmi v sezoni (5:2, 4:1), so povedli sredi pete minute uvodne tretjine. Uspešen je bil Nathan MacKinnon, podajalec pa Gabriel Landeskog, ki je slabih šest minut pozneje povišal prednost na 2:0.

Dve minuti in 40 sekund pred koncem prve tretjine je po podaji Kopitarja znižal Brandt Clarke. Edini gol v drugem delu igre je za izenačenje dosegel Angus Booth po osmih minutah in 32 sekundah igre.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

S svojim drugim golom v sezoni je Colorado znova v vodstvo popeljal Devon Toews štiri minute in 55 sekund pred zaključkom. Sekundo pred koncem je plošček v prazen gol poslal še češki napadalec gostov Martin Nečas. Prav nad njim je Brandt Clarke napravil prekršek za svojo drugo dvominutno izključitev na tekmi, ki se je zgodila 35 sekund pred zadnjim zvokom sirene.

Kralji so prvič igrali z novim trenerjem. Na zadnji dan februarja so sicer prekinili niz petih zaporednih porazov, potem ko so na prejšnji tekmi v domači dvorani z 2:0 premagali Calgary Flames.

Vseeno so se po prespani noči zaradi slabih izidov v zadnjem obdobju v vodstvu Kings odločili za zamenjavo trenerja. Jima Hillerja je do konca sezone zamenjal DJ Smith.

To sezono so Kings na 59 tekmah slavili 24-krat ter doživeli 36 porazov, od tega jih je bilo 14 po podaljšku ali kazenskih strelih. Z 62 točkami so še vedno štiri točke pod mejo, ki vodi v končnico.

nhl los angeles kings anže kopitar Colorado Avalanche

