Tudi Pance se vrača v Tivoli

"Lepo se je vrniti v dvorano, kjer sem naredil prve hokejske korake, in lepo je biti doma v teh negotovih časih. S predsednikom kluba sva se veliko pogovarjala in verjamem, da klub čaka svetla prihodnost. Želim si, da bi v Tivoliju igrali vrhunski hokej, kakršnega si Ljubljana in Slovenija zaslužita,"za uradno klubsko spletno stran praviŽiga Pance. "Vsi se zavedamo Žigovih kvalitet, je vrhunski igralec, ki je že zadnjih deset let slovenski reprezentant. Zato me izjemno veseli, da bo kot otrok Olimpije okrepil svoj matični klub. S svojimi igralskimi vrlinami in profesionalnostjo bo nedvomno tudi vzor mlajšim igralcem. Žiga Pance pomeni veliko okrepitev za našo ekipo in prepričan sem, da bodo to prepoznali tudi obiskovalci," pa je za spletno stran zmajev dodal prvi trenerIvo Jan.