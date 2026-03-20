'Tudi v polfinalu bomo v vlogi outsajderja'

In niso redki, ki so prepričani, da se bodo Ljubljančani, če seveda ohranijo raven (trenutne) odlične pripravljenosti, borili za velike stvari v ligi ICE že v tej sezoni. Spomnimo se dobro besed predsednika kluba iz Celovške 125 Mihe Butare ob prihodu kanadskega vlagatelja Alexandra Lefebvreja nekje v aprilu 2024, da je okviren cilj Olimpije priti v položaj za osvojitev lige ICE v naslednjih štirih letih. Zdaj smo nekje na polovici tega obdobja in zdi se, da hokejisti v zelenih dresih, če se malce pošalimo, v tej nameri prehitevajo svoje nadrejene.

Hokejisti Olimpije so v četrtfinalu lige ICE s 4:1 v zmagah prepričljivo izločili italijanski Bolzano. FOTO: Aljoša Kravanja

Na peti četrtfinalni tekmi v Bolzanu, ki so jo ljubljanski hokejisti dobili prepričljivo s 4:1, so varovanci trenerja Bena Cooperja pokazali praktično vse, kar hokejsko igro dela tako dinamično in lepo. Z izjemno igro v obrambi so povsem omejili učinek najboljših napadalcev tekmeca in obenem s preudarnim napadom štirikrat zatresli mrežo italijanskega moštva. "Vsi smo zelo veseli po takšni zmagi in uvrstitvi v polfinale tekmovanja. Vedeli smo, da imamo opravka z napadalno izjemno nadarjenim moštvom. Naša miselnost se je na vsaki tekmi začenjala s trdnostjo v obrambi in iz slednje smo nato črpali navdih tudi za igro v napadu. To nam je uspelo na vseh štirih dobljenih tekmah proti Bolzanu," je bil po uvrstitvi v polfinale vidno zadovoljen trener hokejskih zmajev Ben Cooper.

Olimpija je bila v četrtfinalni seriji kar trikrat uspešna v gosteh in se tako povsem zasluženo (raz)veselila preboja v polfinale lige ICE. FOTO: Aljoša Kravanja

Kanadski strokovnjak je dodal, da je zaradi odsotnosti nekaterih pomembnih posameznikov uspeh ekipe še toliko večji. "Odigrati tako zrelo četrtfinalno serijo brez določenih ključnih mož kaže na izjemen značaj moštva. Tokratna tekma je bila približek popolnosti. Izjemna natančnost v napadu, odlična igra v obrambi ter številni dobljeni dvoboji so bili tokrat ključni dejavniki za zmago," je dodal Cooper. Marcel Mahkovec je eden tistih domačih hokejistov, ki gre na vsaki tekmi "na glavo". Polfinale je po njegovih besedah nagrada za ves vloženi trud skozi sezono. "Občutki po preboju v naslednjo fazo tekmovanja so izjemni. V polfinalu pričakujemo zelo podobno zahtevno serijo. Znova bomo v vlogi outsiderja, ampak mi se na to ne bomo kaj prida ozirali. Igrali bomo svojo igro in upali na najboljše," o polfinalu lige ICE že razmišlja Mahkovec.