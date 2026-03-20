Hokej

'Tudi v polfinalu bomo v vlogi outsajderja'

Ljubljana, 20. 03. 2026 11.51

Avtor:
A.V.
Olimpija - Bolzano

Izjemen uspeh slovenskega (klubskega) hokeja. Po več kot desetletju, skoraj desetletju in pol smo priča novi hokejski evforiji v slovenski prestolnici. Hokejisti ljubljanske Olimpije so namreč četrtfinalno serijo v razširjenem avstrijskem prvenstvu (liga ICE) proti italijanskemu Bolzanu zaključili že po petih tekmah. S skupnim izidom 4:1 v zmagah so se varovanci Bena Cooperja povsem zasluženo uvrstili med štiri najboljša v omenjenem tekmovanju.

In niso redki, ki so prepričani, da se bodo Ljubljančani, če seveda ohranijo raven (trenutne) odlične pripravljenosti, borili za velike stvari v ligi ICE že v tej sezoni.

Spomnimo se dobro besed predsednika kluba iz Celovške 125 Mihe Butare ob prihodu kanadskega vlagatelja Alexandra Lefebvreja nekje v aprilu 2024, da je okviren cilj Olimpije priti v položaj za osvojitev lige ICE v naslednjih štirih letih. Zdaj smo nekje na polovici tega obdobja in zdi se, da hokejisti v zelenih dresih, če se malce pošalimo, v tej nameri prehitevajo svoje nadrejene.

Hokejisti Olimpije so v četrtfinalu lige ICE s 4:1 v zmagah prepričljivo izločili italijanski Bolzano.
FOTO: Aljoša Kravanja

Na peti četrtfinalni tekmi v Bolzanu, ki so jo ljubljanski hokejisti dobili prepričljivo s 4:1, so varovanci trenerja Bena Cooperja pokazali praktično vse, kar hokejsko igro dela tako dinamično in lepo. Z izjemno igro v obrambi so povsem omejili učinek najboljših napadalcev tekmeca in obenem s preudarnim napadom štirikrat zatresli mrežo italijanskega moštva. 

"Vsi smo zelo veseli po takšni zmagi in uvrstitvi v polfinale tekmovanja. Vedeli smo, da imamo opravka z napadalno izjemno nadarjenim moštvom. Naša miselnost se je na vsaki tekmi začenjala s trdnostjo v obrambi in iz slednje smo nato črpali navdih tudi za igro v napadu. To nam je uspelo na vseh štirih dobljenih tekmah proti Bolzanu," je bil po uvrstitvi v polfinale vidno zadovoljen trener hokejskih zmajev Ben Cooper.

Olimpija je bila v četrtfinalni seriji kar trikrat uspešna v gosteh in se tako povsem zasluženo (raz)veselila preboja v polfinale lige ICE.
FOTO: Aljoša Kravanja

Kanadski strokovnjak je dodal, da je zaradi odsotnosti nekaterih pomembnih posameznikov uspeh ekipe še toliko večji. "Odigrati tako zrelo četrtfinalno serijo brez določenih ključnih mož kaže na izjemen značaj moštva. Tokratna tekma je bila približek popolnosti. Izjemna natančnost v napadu, odlična igra v obrambi ter številni dobljeni dvoboji so bili tokrat ključni dejavniki za zmago," je dodal Cooper.

Marcel Mahkovec je eden tistih domačih hokejistov, ki gre na vsaki tekmi "na glavo". Polfinale je po njegovih besedah nagrada za ves vloženi trud skozi sezono. "Občutki po preboju v naslednjo fazo tekmovanja so izjemni. V polfinalu pričakujemo zelo podobno zahtevno serijo. Znova bomo v vlogi outsiderja, ampak mi se na to ne bomo kaj prida ozirali. Igrali bomo svojo igro in upali na najboljše," o polfinalu lige ICE že razmišlja Mahkovec.

hokej na ledu liga ice hk olimpija ljubljana ben cooper marcel mahkovec

bibaleze
Portal
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Finančni izzivi treh znamenj
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
