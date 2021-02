Tudi zadetek Kopitarja ni bil dovolj: poraz LA Kings po kazenskih strelih

Podaljšek ni prinesel zmagovalca, zato so o njem odločali kazenski streli. Prvi je za 'kralje' poskusil Kopitar, a je vratar Martin Jones njegov poskus ubranil. Skupno je vratar 'morskih psov' zbral 24 obramb. Zato pa je za San Jose zadel Couture, med strelce se je vpisal še na tretji tekmi zaporedoma, in odločil srečanje. 'Kralji', ki so tako doživeli še peti zaporedni poraz, se bodo s San Jose Sharks vnovič pomerili v noči na petek.

'Kralji' so imeli še v zadnji minuti rednega dela prednost s 3:2, med strelce za LA se je vpisal tudi slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar , ki je v drugi tretjini zadel za vodstvo kraljev z 2:1, dvakrat pa je bil strelec Dustin Brown , ko je Kane po podaji Coutura in Brenta Burnsa 45 sekund pred koncem premagal vratarja Calvina Petersona (ta je sicer zbral kar 37 obramb) in izenačil razmerje moči v Staples Centru.

Na preostalih tekmah so Florida Panthers z 2:1 premagali Detroit Red Wings, kanadski dvoboj med Ottawa Senators in Edmonton Oilers so s 3:2 dobili naftarji, še naprej pa meljejo branilci naslova v tekmovanju za Stanleyjev pokal, hokejisti Tampa Bay Lightning. Tokrat so gostovali pri Nashville Predators in slavili visoko zmago s 6:1, kar je bila zanje obenem že šesta zaporedna zmaga, s katero so na vrhu skupine Discover Central. Steven Stamkos je zbral dva gola in podajo, Mathieu Joseph je prav tako dvakrat zadel, Brayden Pointin Mihail Sergačev pa sta vsak k zmagi prispevala po tri podaje. Vratar Andrej Vasilevskij je zbral 32 obramb.

"Ta skupina igralcev enostavno ima tisto nekaj, kar je potrebno za zmage. Mislim, da se dobro znajdemo prav v vsakem položaju. Tekmeci so imeli načrt in so začeli zelo agresivno, pa smo jim enostavno odgovorili. Kakršna koli je že tekma, vedno lahko najdemo odgovor," je dejal Stamkos.