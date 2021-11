Turnir na Jesenicah prva priprava za domače SP

Na seznamu je veliko članov SŽ Olimpije, kar pa po njegovih besedah glede na to, da so v Ljubljani zbrali močno slovensko jedro ekipe, ni presenetljivo. "Štirje so z Jesenic, tu so še fantje, ki igrajo v tujini. Tako kot so že spomladi, bodo tudi zdaj dobili pomembne vloge," je o sestavi ekipe še dejal selektor, ki ne bo mogel računati le na poškodovanega Miho Zajca .

"Novembrski turnir tradicionalno poteka z mlajšo ekipo. Zdaj je tukaj nekaj igralcev, ki so že nekaj odigrali, nekaj manj izkušenih in nekaj novincev. To je bil načrt, želeli smo si te igralce. Zaslužijo si priložnost in jo bodo tudi izkoristili," je načrte pred prihajajočo reprezentančno akcijo na današnji novinarski konferenci na Bledu strnil selektor Matjaž Kopitar .

Ni zadnji pripravljalni pred domačim SP

O tekmecih še nima veliko informacij, Avstrija naj bi poslala pomlajeno zasedbo, v beloruski ekipi so imeli veliko težav z okužbami in naj prav tako ne bi bili popolni, Francoze pa pričakuje v najmočnejši zasedbi. Kot je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, je to turnir, ki bi ga morali po pogodbi med štirimi zvezami izvesti že pred dvema letoma, a je pandemija to preprečila. Ne bo pa zadnji pripravljalni pred SP, februarja bo Slovenija najverjetneje nastopila na podobnem turnirju v Celovcu z Avstrijo, Dansko in Francijo, pred samim SP pa v HZS načrtujejo še nekaj prijateljskih tekem z Madžarsko in Italijo.

Glede na zadnji vladni odlok o omejevanju okužb bodo lahko tekme spremljali tudi navijači, a bodo lahko v dvorani Podmežakla uporabili samo tribuno s sedišči ob upoštevanju razdalje (vsak drugi sedež prazen), so pojasnili pri HZS, tako da bo na vsaki tekmi na voljo približno 450 vstopnic.

"Navsezadnje to ni tako zelo mlada ekipa. Je sicer veliko novih, veliko pa jih igra pri Olimpiji, kjer je dovolj konkurenčna liga. Vsi fantje v njej igrajo dobro, tako da nas ni treba skrbeti za kakovost v tej ekipi. Fantje so zreli in vedo, kako se igra," je pred turnirjem napovedal eden izkušenejših članov te ekipe Anže Kuralt.