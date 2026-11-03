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Hokej

Uf, tole bo pa še pestro: številni napovedali bojkot tekem z Rusi

Oslo, 03. 11. 2026 16.20 pred 26 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.J. STA
Rusija-Švedska

Hokejske reprezentance s severa Evrope bodo bojkotirale tekme proti Rusiji. Torej Danska, Norveška, Švedska, finska, so se zaradi vojne v Ukrajini odločile za bojkot tekem proti Rusiji na naslednjem svetovnem prvenstvu elitne divizije. Nazadnje se je bojkotu priključila še Češka.

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Že v ponedeljek je bojkot najavila Finska hokejska zveza, danes pa so temu sledile še danska, norveška in švedska zveza. Države s severa Evrope že od februarja 2022, torej od začetka vojne v Ukrajini, odločno nasprotujejo vključenosti ruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih.

Preberi še Odločitev je padla: Rusija se vrača med hokejsko elito

Mednarodna hokejska zveza IIHF je takoj po začetku vojne ruskim reprezentancam prepovedala nastope na tekmovanjih pod svojim okriljem, pred nekaj dnevi pa je Mednarodno športno razsodišče v Lozani po ruski pritožbi odločilo, da mora IIHF poskrbeti za njihovo vrnitev.

Svetovno prvenstvo med elito bo na sporedu maja prihodnje leto v Nemčiji, tam bo igrala tudi Slovenija. Spored tekmovanja in obe skupini sta znani že dlje časa, kar po mnenju IIHF predstavlja veliko logistično težavo pri vrnitvi Rusije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ruski hokejisti in hokejistke se bodo lahko vrnili na skupno pet mednarodnih tekmovanj v obdobju 2026-2027. "Norveška hokejska zveza se je glede na trenutni položaj in razpoložljive informacije odločila, da njena reprezentanca ne bo tekmovala proti Rusiji na SP 2027," je v izjavi za javnost zapisala tamkajšnja krovna zveza.

"Naše stališče, da bi bilo treba Rusiji za čas trajanja vojne v Ukrajini prepovedati nastopanje na vseh mednarodnih prvenstvih, ostaja nespremenjeno," so še zapisali in dodali, da bodo po sporedu odigrali vse ostale tekme na SP.

Švedi ne želijo igrati proti Rusom. In tudi ne bodo. Vsaj napovedujejo tako.
Švedi ne želijo igrati proti Rusom. In tudi ne bodo. Vsaj napovedujejo tako.
FOTO: AP

Tudi iz danskih in švedskih vrst so pritrdili bojkotu. "Da bi ohranili integriteto hokeja na ledu kot športa, si v trenutnih razmerah ne moremo predstavljati, da bi igrali proti Rusiji," je povedal Henrik Bach Nielsen, predsednik Danske hokejske zveze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Švedska pozicija je kristalno jasna. Še naprej je nesprejemljivo, da bi Rusija sodelovala v mednarodnem hokeju, dokler traja vojna v Ukrajini. Švedske reprezentance ne bodo igrale tekem proti ruskim tekmecem," je švedska zveza zapisala v sporočilu za javnost.

Češki hokejisti ne želijo igrati proti Rusom.
Češki hokejisti ne želijo igrati proti Rusom.
FOTO: AP

Že v ponedeljek je prva bojkot napovedala Finska hokejska zveza. Ta je dejala, da bo "uporabila vsa možna sredstva, da bi Rusiji preprečila vrnitev na svetovna prvenstva". "Trenutno si prizadevamo zbrati čim več držav v skupno nameri in IIHF sporočiti, da v trenutnih razmerah nihče od nas ne bo igral proti Rusiji," je dejal predsednik zveze Heikki Hietanen.

Tudi mesto Turku je v ponedeljek sporočilo, da bo odstopilo od gostiteljstva svetovnega prvenstva v hokeju za mladince v sezoni 2027/28, če bo Rusija lahko sodelovala na turnirju.

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KOMENTARJI8

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retropil
03. 11. 2026 16.57
Ja super, najbolje da jim kar naslov šenkajo.
Odgovori
0 0
slayer2
03. 11. 2026 16.56
To je to,ko se politika vmešava v šport!!! Bolano,Slava Rusiji!!!
Odgovori
+1
1 0
Zaklenjena resnica
03. 11. 2026 16.55
Koliko deklic bi moralo biti takrat v iranski šoli, da bi se jih izključilo iz recimo enega hokejskega SP? 500.000 in kljub temu, da bi bila akcija uspešna?
Odgovori
+1
1 0
enkve
03. 11. 2026 16.55
Torej bodo Rusi zaradi bojkota 5-tih reprezentanc svetovni prvaki, ker se bo odklonitev tekme štelo kot minimalni poraz in s tem imajo Rusi že 5 zmag seveda, če ne bo prišlo do prepovedi mednarodne hokejske zveze Rusiji, kaj pa ZDA in njihov napad na Iran?
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
03. 11. 2026 16.54
Zakaj pa nihče ne bojkotira tekem z Izraelom? Se bojijo posledic židovske represije?
Odgovori
+2
2 0
Zaklenjena resnica
03. 11. 2026 16.52
Važno, da so ruskim paraolimpijcem prepovedali nastope na paraolimpijskih igrah
Odgovori
+2
2 0
Kimberley Echo
03. 11. 2026 16.48
Pa pravijo da politika ne sodi v šport. A Amerika bo pa lahko igrala, čeprav je napadla Iran?
Odgovori
+2
3 1
zlevicosibrišem
03. 11. 2026 16.43
Bojijo se porazov. Tudi Ukrajina bi morala biti sankcionirana zaradi grozodejstev nad ruskimi civili in lastnim narodom.
Odgovori
+4
5 1
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