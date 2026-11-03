Uf, tole bo pa še pestro: številni napovedali bojkot tekem z Rusi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Že v ponedeljek je bojkot najavila Finska hokejska zveza, danes pa so temu sledile še danska, norveška in švedska zveza. Države s severa Evrope že od februarja 2022, torej od začetka vojne v Ukrajini, odločno nasprotujejo vključenosti ruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih.

Mednarodna hokejska zveza IIHF je takoj po začetku vojne ruskim reprezentancam prepovedala nastope na tekmovanjih pod svojim okriljem, pred nekaj dnevi pa je Mednarodno športno razsodišče v Lozani po ruski pritožbi odločilo, da mora IIHF poskrbeti za njihovo vrnitev. Svetovno prvenstvo med elito bo na sporedu maja prihodnje leto v Nemčiji, tam bo igrala tudi Slovenija. Spored tekmovanja in obe skupini sta znani že dlje časa, kar po mnenju IIHF predstavlja veliko logistično težavo pri vrnitvi Rusije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ruski hokejisti in hokejistke se bodo lahko vrnili na skupno pet mednarodnih tekmovanj v obdobju 2026-2027. "Norveška hokejska zveza se je glede na trenutni položaj in razpoložljive informacije odločila, da njena reprezentanca ne bo tekmovala proti Rusiji na SP 2027," je v izjavi za javnost zapisala tamkajšnja krovna zveza. "Naše stališče, da bi bilo treba Rusiji za čas trajanja vojne v Ukrajini prepovedati nastopanje na vseh mednarodnih prvenstvih, ostaja nespremenjeno," so še zapisali in dodali, da bodo po sporedu odigrali vse ostale tekme na SP.

Švedi ne želijo igrati proti Rusom. In tudi ne bodo. Vsaj napovedujejo tako. FOTO: AP

Tudi iz danskih in švedskih vrst so pritrdili bojkotu. "Da bi ohranili integriteto hokeja na ledu kot športa, si v trenutnih razmerah ne moremo predstavljati, da bi igrali proti Rusiji," je povedal Henrik Bach Nielsen, predsednik Danske hokejske zveze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Švedska pozicija je kristalno jasna. Še naprej je nesprejemljivo, da bi Rusija sodelovala v mednarodnem hokeju, dokler traja vojna v Ukrajini. Švedske reprezentance ne bodo igrale tekem proti ruskim tekmecem," je švedska zveza zapisala v sporočilu za javnost.

Češki hokejisti ne želijo igrati proti Rusom. FOTO: AP