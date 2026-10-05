Umrl je Vlado Jug, eden od najboljših slovenskih hokejistov prejšnjega stoletja

Kot vodilni branilec je Vlado Jug prispeval izjemen delež na olimpijskih igrah 1968 v Grenoblu, ko je jugoslovanska izbrana vrsta z devetim mestom dosegla največji uspeh v zgodovini pred razpadom jugoslovanske federacije.

Jug je blestel tudi na svetovnem prvenstvu skupine B 1973 v Gradcu, kjer so ga izbrali za najboljšega branilca tekmovanja, na sedmih tekmah je zbral štiri gole in tri podaje.

Leta 2000 so ga v uredništvu Dela uvrstili v najboljšo slovensko postavo prejšnjega stoletja, v kateri so bili še vratar Tone Gale, branilec Viktor Ravnik ter napadalci Albin Felc, Rudi Hiti in Viki Tišlar.

Tudi Vladov sin Tom Jug, letnik 1970, je bil odličen hokejski branilec in med vodilnimi reprezentanti v dobi prvega desetletja slovenske samostojnosti.

Rojen je bil 6. aprila 1947 na Jesenicah. Pripadal je generaciji hokejistov, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih krojila vrh jugoslovanskega hokeja. Kot branilec je bil vzgojen v jeseniškem hokejskem okolju, ki je v tistem času veljalo za eno najpomembnejših središč hokeja v nekdanji državi.

Jug je bil eden od jeseniških hokejistov, ki so prestopili v ljubljansko Olimpijo. Leta 1968 so se mu v Ljubljani pridružili tudi Slavko Beravs, Roman Smolej in Rudi Hiti. Gre za generacijo, ki je pomembno prispevala k razvoju slovenskega klubskega hokeja.

Jug je ostal povezan z jeseniškim hokejem tudi po aktivni karieri. Leta 2008 je bil med nekdanjimi igralci, ki so prejeli priznanje ob praznovanju jubileja jeseniškega hokeja.