Umrl najslavnejši hokejski oče na svetu

"Z veliko žalostjo sporočam, da je moj oče umrl. Pogumno se je boril s Parkinsonovo boleznijo in drugimi zdravstvenimi težavami v zadnjih letih, nikoli ni dovolil, da bi ga bolezni ustavile. Zame in za moje brate in sestro je bil oče vedno naš kapetan, ki nas je vodil, ščitil in usmerjal naše poti," je na družabnih omrežjih zapisal kanadski hokejski zvezdnik Wayne Gretzky, ki je nedavno dopolnil 60 let.

Wayne Gretzky ima še vedno številne rekorde v ligi NHL, v kateri je odigral 1487 tekem in dosegel 894 golov, štirikrat je osvojil prestižni Stanleyjev pokal. Walter Gretzkyje v hokejskem svetu veljal za najbolj znanega hokejskega očeta. Svojemu sinu, ki je že v najzgodnejših letih pokazal velik talent, je za domačo hišo zgradil drsališče, to pa je bil temelj za poznejšo bogato kariero enega največjih v zgodovini hokeja.

"Ko smo ga obuli v drsalke in postavili na led, je bila največja težava, kako ga spet spraviti dol. Želel je biti tam vsak dan, nikoli ni imel dovolj," je o zgodnjih začetkih sina zapisal Walter Gretzky zapisal v svoji knjigi.