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Hokej

Umrl nekdanji hokejski trener Olimpije in Jesenic

Ljubljana, 14. 10. 2026 12.41 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Heikki Mälkiä

Umrl je nekdanji finski hokejist in trener Heikki Mälkiä, ki je pomemben pečat pustil tudi v slovenskem klubskem hokeju. V sezoni 2010/11 je vodil jeseniški Acroni, pozneje pa še ljubljansko Olimpijo. Star je bil 68 let, je poročala finska javna radiotelevizija Yle. Novico o smrti je danes sporočil finski klub SaiPa iz Lappeenrante, s katerim je bil Mälkiä povezan velik del svoje igralske in trenerske kariere.

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Heikki Mälkiä se je rodil 7. marca 1958 v Imatri na Finskem. Za SaiPo iz Lappeenrante je v 15 sezonah odigral 498 tekem in zbral 462 točk, od tega 208 golov in 254 podaj. Vmes je dve sezoni igral za JYP, nato pa se vrnil v SaiPo, kjer je sklenil igralsko kariero. Klub je januarja 2009 v njegovo čast upokojil dres s številko 20.

Po koncu igralske poti se je uveljavil kot trener. SaiPo je v sezoni 1995/96 popeljal nazaj med najboljše finske klube, eden njegovih pomembnejših dosežkov pa je bila uvrstitev na tekmo za tretje mesto v finskem prvenstvu v sezoni 1998/99. Na Finskem je vodil tudi Ilves in HIFK, trenersko pot pa nadaljeval v več evropskih državah.

Heikki Mälkiä
Heikki Mälkiä
FOTO: Damjan Žibert

V Slovenijo je prišel leta 2010, ko je prevzel vodenje jeseniškega moštva. Železarje je vodil v sezonah 2010/11 in 2011/12, nato pa se preselil v Ljubljano. Junija 2012 je prevzel Olimpijo, a se je njegovo obdobje na klopi zmajev končalo že septembra istega leta. Po slabem začetku sezone ga je zamenjal Bojan Zajc.

Z Jeseničani je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka, v avstrijski ligi pa se mu ni uspelo uvrstiti v končnico. Mälkiä je poleg Slovenije deloval še na Danskem, v Avstriji in na Madžarskem. Njegova zadnja trenerska postaja je bila madžarska ekipa Dunaujvarosi Acelbikak v sezoni 2016/17.

SaiPa se je ob novici o smrti poklonila svojemu dolgoletnemu igralcu in trenerju ter svojcem izrekla sožalje. Spomin nanj bodo počastili z minuto molka pred sobotno prvenstveno tekmo z zasedbo iz Helsinkov HIFK.

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hokej Heikki Mälkiä

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