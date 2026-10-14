Umrl nekdanji hokejski trener Olimpije in Jesenic

Heikki Mälkiä se je rodil 7. marca 1958 v Imatri na Finskem. Za SaiPo iz Lappeenrante je v 15 sezonah odigral 498 tekem in zbral 462 točk, od tega 208 golov in 254 podaj. Vmes je dve sezoni igral za JYP, nato pa se vrnil v SaiPo, kjer je sklenil igralsko kariero. Klub je januarja 2009 v njegovo čast upokojil dres s številko 20.

Po koncu igralske poti se je uveljavil kot trener. SaiPo je v sezoni 1995/96 popeljal nazaj med najboljše finske klube, eden njegovih pomembnejših dosežkov pa je bila uvrstitev na tekmo za tretje mesto v finskem prvenstvu v sezoni 1998/99. Na Finskem je vodil tudi Ilves in HIFK, trenersko pot pa nadaljeval v več evropskih državah.