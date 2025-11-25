Svetli način
Hokej

Cooper: Upam, da se nam slaba druga tretjina iz Linza ne ponovi več

Ljubljana, 25. 11. 2025 08.18 | Posodobljeno pred 57 minutami

Za hokejisti Olimpije je polovično uspešen minuli teden v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu. Domači tesni zmagi proti VSV Beljaku je sledil poraz v Linzu z 2:4, po katerem je strateg Ljubljančanov Ben Cooper dejal, da je prišel kot posledica padca zbranosti tako ob igri z igralcem več kot igri z igralcem manj. Zeleno-bele v tem tednu čakajo kar tri domače preizkušnje.

Začenši s sredino tekmo proti trenutno vodilni zasedbi tekmovanja Pustertalu, v petek sledi obračun z Grazem in za piko na i še nedeljski dvoboj z novincem v ligi, madžarskim Ferencvarošem.

Popotnica pred domačo trilogijo sicer ni najboljša, saj se Ljubljančani že nekaj časa ubadajo s poškodbami nekaterih nosilcev igre (Zach Boychuk, Evan Polei, Nathanael Halbert, Rok Kapel ...), je pa razveseljiva novica ta, da se je v moštvo vrnil prvi vratar Lukaš Horak, ki je bil na zadnjih tekmah odsoten zaradi osebnih razlogov.

Hokejisti Olimpije bodo v naslednjih dneh odigrali tri domače tekme v v mednarodni ligi ICE HL. Najprej bodo gostili vodilno moštvo tekmovanja Pustertal, nato pa sledita še dvoboja z Grazem in Ferencvarošem.
Če k temu dodamo še nedeljski poraz v Linzu, ima trener hokejistov Olimpije Ben Cooper kar nekaj razlogov za skrb. "Moje moštvo tokrat ni izkoristilo igre z igralcem več, tekmec pa je bil v tej prvini igre uspešnejši, zato je zasluženo prišel do zmage. Tudi v samem polju se nekajkrat nismo najbolje odzvali, storili nekaj tehničnih napak, a dobro je, da se fantje zavedajo, kje tičijo razlogi za poraz," se je na nedeljsko tekmo z Linzem (2:4) še zadnjič ozrl ljubljanski strateg in misli že usmeril k trem domačim tekmam.

"Vsaka tekma, ne glede na to, ali jo igramo doma ali v gosteh, je svojevrsten izziv za našo ekipo. V sredo nas čaka dvoboj z vodilno zasedbo lige, imamo že eno izkušnjo z njimi iz dozdajšnjega dela sezone ... Vemo, od kod pretijo največje nevarnosti, bomo pa morali biti pozorni na vsak detajl, kajti moštvo, kot je Pustertal, izkoristi sleherno napako tekmeca. Upam, da se nam slaba druga tretjina iz Linza ne ponovi več," o prihajajočem dvoboju vodilnih ekip razširjenega avstrijskega prvenstva pravi Cooper.

hokej na ledu ice hl olimpija ljubljana linz black wings ben cooper
