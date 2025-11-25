Cooper: Upam, da se nam slaba druga tretjina iz Linza ne ponovi več

Popotnica pred domačo trilogijo sicer ni najboljša, saj se Ljubljančani že nekaj časa ubadajo s poškodbami nekaterih nosilcev igre ( Zach Boychuk , Evan Polei , Nathanael Halbert , Rok Kapel ...), je pa razveseljiva novica ta, da se je v moštvo vrnil prvi vratar Lukaš Horak , ki je bil na zadnjih tekmah odsoten zaradi osebnih razlogov.

Začenši s sredino tekmo proti trenutno vodilni zasedbi tekmovanja Pustertalu, v petek sledi obračun z Grazem in za piko na i še nedeljski dvoboj z novincem v ligi, madžarskim Ferencvarošem.

Če k temu dodamo še nedeljski poraz v Linzu, ima trener hokejistov Olimpije Ben Cooper kar nekaj razlogov za skrb. "Moje moštvo tokrat ni izkoristilo igre z igralcem več, tekmec pa je bil v tej prvini igre uspešnejši, zato je zasluženo prišel do zmage. Tudi v samem polju se nekajkrat nismo najbolje odzvali, storili nekaj tehničnih napak, a dobro je, da se fantje zavedajo, kje tičijo razlogi za poraz," se je na nedeljsko tekmo z Linzem (2:4) še zadnjič ozrl ljubljanski strateg in misli že usmeril k trem domačim tekmam.

"Vsaka tekma, ne glede na to, ali jo igramo doma ali v gosteh, je svojevrsten izziv za našo ekipo. V sredo nas čaka dvoboj z vodilno zasedbo lige, imamo že eno izkušnjo z njimi iz dozdajšnjega dela sezone ... Vemo, od kod pretijo največje nevarnosti, bomo pa morali biti pozorni na vsak detajl, kajti moštvo, kot je Pustertal, izkoristi sleherno napako tekmeca. Upam, da se nam slaba druga tretjina iz Linza ne ponovi več," o prihajajočem dvoboju vodilnih ekip razširjenega avstrijskega prvenstva pravi Cooper.