Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Urbas po 20 letih spet v Olimpiji: 'Ni se bilo težko pridružiti ambicioznemu projektu'

Ljubljana, 16. 04. 2026 12.31 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan Andraž Hočevar +1
Jan Urbas

Potem ko so hokejisti ljubljanske Olimpije pot v letošnji sezoni regionalne lige ICE končali v polfinalu, so v klubu že naredili prve korake za prihodnjo. Kot prvi odmevni okrepitvi so v tivolskem klubu predstavili slovenska napadalca Žigo Jegliča in Jana Urbasa. Novinca sta podpisala dvoletni pogodbi. O podrobnostih glede drugih okrepitev in o tem, kdo od tujcev iz te sezone bo ostal, pa v klubu za zdaj še niso govorili. "Ekipa bo še močnejša od lani," pa obljubljajo vodilni možje zeleno-belih.

Oba se v domovino vračata po dolgih letih igranja na tujem, zadnjih šest sezon sta skupaj preživela pri nemškem prvoligašu iz Bremerhavna. Jan Urbas je nekoč že igral v Ljubljani, a ga je pozneje pot vodila v Avstrijo, kjer je igral v predhodnici lige ICE, ligi Ebel, pa na Švedskem in potem deset sezon v Nemčiji, zadnjih devet pri istem klubu Fischtown Pinguins.

"Zelo dolga doba je bila v tujini. Na koncu je res super biti nazaj. Za Olimpijo sem igral pred mnogo leti in mislim, da bo to zelo dobro in že komaj čakam," je ob vrnitvi v Tivoli dejal 37-letni Urbas. 

Hokejisti Gradca so dobili prvo tekmo finala lige ICE. Na domačem ledu so premagali Pustertal 5:1. Drugi dvoboj v seriji na štiri zmage bo v Pustriški dolini na Južnem Tirolskem.

"Pritisk vedno je in midva od tega ne beživa. Če hočeš nekaj doseči, pritisk je, a če se razporedi na vse, je dosti lažje in uresničljivo," pa je dodal o pričakovanjih v novem klubu. "Ni se bilo težko pridružiti tako ambicioznemu projektu, kot je ta Olimpijin. Ob tem se je daleč naokrog širil glas, da v slačilnici Olimpije vlada izjemna kemija. Takšnemu vzdušje se rade volje pridružiš."

Jan Urbas
Jan Urbas
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Poudaril je, da bi lahko še ostala na severu Nemčije, a je pretehtala ne le ponudba Olimpije, pač pa tudi možnost vrnitve domov, kar je pomembno tudi za njuni družini. "Težko se je posloviti po takšni zgodbi, a je bilo lažje, ker sem že vedel, kaj se dogaja z mojo prihodnostjo. Bilo je težko, ampak bil je čas, da se to zgodi. Že nekaj časa spremljava zgodbo in nama je všeč. V Bremerhavnu so hoteli še, ampak z družino smo sprejeli določitev, da je to za nas dobro," je o koncu sodelovanju z Nemci in selitvi v Ljubljano dejal Urbas.

hokej olimpija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
16. 04. 2026 13.27
Ko jih nihče noče pa se vrnejo nazaj na začetek.
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641