Urbas po 20 letih spet v Olimpiji: 'Ni se bilo težko pridružiti ambicioznemu projektu'

Oba se v domovino vračata po dolgih letih igranja na tujem, zadnjih šest sezon sta skupaj preživela pri nemškem prvoligašu iz Bremerhavna. Jan Urbas je nekoč že igral v Ljubljani, a ga je pozneje pot vodila v Avstrijo, kjer je igral v predhodnici lige ICE, ligi Ebel, pa na Švedskem in potem deset sezon v Nemčiji, zadnjih devet pri istem klubu Fischtown Pinguins.
"Zelo dolga doba je bila v tujini. Na koncu je res super biti nazaj. Za Olimpijo sem igral pred mnogo leti in mislim, da bo to zelo dobro in že komaj čakam," je ob vrnitvi v Tivoli dejal 37-letni Urbas.
"Pritisk vedno je in midva od tega ne beživa. Če hočeš nekaj doseči, pritisk je, a če se razporedi na vse, je dosti lažje in uresničljivo," pa je dodal o pričakovanjih v novem klubu. "Ni se bilo težko pridružiti tako ambicioznemu projektu, kot je ta Olimpijin. Ob tem se je daleč naokrog širil glas, da v slačilnici Olimpije vlada izjemna kemija. Takšnemu vzdušje se rade volje pridružiš."
Poudaril je, da bi lahko še ostala na severu Nemčije, a je pretehtala ne le ponudba Olimpije, pač pa tudi možnost vrnitve domov, kar je pomembno tudi za njuni družini. "Težko se je posloviti po takšni zgodbi, a je bilo lažje, ker sem že vedel, kaj se dogaja z mojo prihodnostjo. Bilo je težko, ampak bil je čas, da se to zgodi. Že nekaj časa spremljava zgodbo in nama je všeč. V Bremerhavnu so hoteli še, ampak z družino smo sprejeli določitev, da je to za nas dobro," je o koncu sodelovanju z Nemci in selitvi v Ljubljano dejal Urbas.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.