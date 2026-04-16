Urbas po 20 letih spet v Olimpiji: 'Ni se bilo težko pridružiti ambicioznemu projektu'

Oba se v domovino vračata po dolgih letih igranja na tujem, zadnjih šest sezon sta skupaj preživela pri nemškem prvoligašu iz Bremerhavna. Jan Urbas je nekoč že igral v Ljubljani, a ga je pozneje pot vodila v Avstrijo, kjer je igral v predhodnici lige ICE, ligi Ebel, pa na Švedskem in potem deset sezon v Nemčiji, zadnjih devet pri istem klubu Fischtown Pinguins.

"Zelo dolga doba je bila v tujini. Na koncu je res super biti nazaj. Za Olimpijo sem igral pred mnogo leti in mislim, da bo to zelo dobro in že komaj čakam," je ob vrnitvi v Tivoli dejal 37-letni Urbas.

Hokejisti Gradca so dobili prvo tekmo finala lige ICE. Na domačem ledu so premagali Pustertal 5:1. Drugi dvoboj v seriji na štiri zmage bo v Pustriški dolini na Južnem Tirolskem.

"Pritisk vedno je in midva od tega ne beživa. Če hočeš nekaj doseči, pritisk je, a če se razporedi na vse, je dosti lažje in uresničljivo," pa je dodal o pričakovanjih v novem klubu. "Ni se bilo težko pridružiti tako ambicioznemu projektu, kot je ta Olimpijin. Ob tem se je daleč naokrog širil glas, da v slačilnici Olimpije vlada izjemna kemija. Takšnemu vzdušje se rade volje pridružiš."

Jan Urbas FOTO: HK Olimpija Ljubljana