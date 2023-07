Us se vrača med železarje

Žan Us že ima izkušnje z igranjem v Alpski ligi in je bil v obdobju igranja v tej ligi tudi eden izmed najboljših vratarjev. V sezoni 2018/2019 je z ljubljansko ekipo celo osvojil svoj prvi naslov prvaka Alpske lige. Sicer pa se je njegova hokejska pot začela v kranjskem Triglavu, po kratki epizodi igranja na Češkem za mladinsko selekcijo Znojma pa se je v sezoni 2015/2016 prvič preselil na Jesenice, kjer se je dokončno uveljavil kot eden izmed najboljših slovenskih vratarjev. S svojimi predstavami v zadnjih sezonah si je prislužil tudi vpoklic v slovensko člansko reprezentanco. "Žan je bil v preteklosti že zelo pomemben člen v naši ekipi. V zadnjih sezonah si je z igranjem na višjem nivoju nabral veliko izkušenj in vpoklic v reprezentanco. Veselim se njegove vrnitve. Verjamem, da bo dodana vrednost ter eden ključnih igralcev za našo ekipo," je za uradno spletno stran jeseniškega kluba dejal direktor Anže Pogačar.