Us vnovič v vratih Olimpije

Žan Us, ki je kariero začel pri kranjskem Triglavu, v Ljubljano prihaja že tretjič, za Olimpijo je že branil v sezonah 2018/19 in 2019/20 ter v sezonah 2021/22 in 2022/23.
Zadnje tri sezone je preživel v dresu Jesenic.
Iz hokejskega kluba Olimpija Ljubljana so uradno potrdili, da se v ljubljansko moštvo vrača reprezentančni vratar Žan Us. Podpisal je enoletno pogodbo in bo po odhodu Luke Kolina, ta bo v naslednji sezoni branil za francoskega drugoligaša WildCats Epinal, ob Lukašu Horaku tvoril vratarski dvojec ekipe, ki se je letos uvrstila v polfinale lige ICE.
Žan Us, ki je kariero začel pri kranjskem Triglavu, v Ljubljano prihaja že tretjič, za Olimpijo je že branil v sezonah 2018/19 in 2019/20 ter v sezonah 2021/22 in 2022/23.
Zadnje tri sezone je preživel v dresu Jesenic.
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