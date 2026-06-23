Us vnovič v vratih Olimpije

Žan Us je zadnji dve sezoni preživel na Jesenicah, rped tem je bil tudi že član Olimpije.

Žan Us, ki je kariero začel pri kranjskem Triglavu, v Ljubljano prihaja že tretjič, za Olimpijo je že branil v sezonah 2018/19 in 2019/20 ter v sezonah 2021/22 in 2022/23.

Zadnje tri sezone je preživel v dresu Jesenic.