Usodna serija porazov: Rodman ni več trener Miskolca

"Z njim smo hoteli podaljšati sodelovanje že lani, a je zaradi družinskih razlogov našo ponudbo zavrnil. Velika stvar je, da smo Kanadčana z izkušnjami iz NHL uspeli vrniti v madžarski hokej, verjamem, da se bo naš razvoj in napredek nadaljeval. Njegovo strokovno znanje in osebnost sta zagotovilo za to," je dejal predsednik kluba Istvan Egri.

Brat Marcela Rodmana, ki je še lani vodil Sij Acroni Jesenice, David vsaj zaenkrat ostaja v kadru madžarske ekipe, je pa v zadnjem tednu na seznamu poškodovanih.