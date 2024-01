Uspešen večer moštev iz New Yorka, Bo Horvat junak Islandersov

New York Rangersi so spet odlično zaigrali v zadnji tretjini. Gostitelji so prvi del dobili z 2:0, Will Cuylle pa je deset minut pred koncem poskrbel za izenačenje. Sledila je izjemna končnica. Rus Artjom Panarin je šest minut pred koncem zabil za vodstvo gostov, nato sta zmago potrdila še Chris Kreider, ki je zadel minuto kasneje, in Jimmy Vesey, ki je 36 sekund pred koncem zabil v prazen domači gol. New York je dosegel že sedmo zmago v sezoni s preobratom v zadnji tretjini. "Zelo smo se nagarali za to zmago. Imeli smo kar nekaj težkih trenutkov, preden se nam je uspelo vrniti v igro. Verjeli smo v preobrat, fantje pa so odlično opravili svoje delo," je bil po tekmi zadovoljen trener New Yorka Peter Laviolette.

Že omenjena Philadelphia je doma izgubila proti Ottawi s 3:5. Sprva je kazalo na domačo zmago, saj je Rus Jegor Zamula v prvem delu dosegel oba gola za domače, v drugem pa prispeval podajo za gol Joela Farabeeja za 3:1. Nemec Tim Stützle pa je Ottawo še v drugem delu približal na dol, na koncu pa zadel tudi prazen domači gol, potem ko sta v tretji tretjini za preobrat poskrbela Claude Giorux in Rus Vladimir Tarasenko. Carolina pa je z 2:5 izgubila proti Minnesoti. Tudi ta tekma se je odločila v zadnjem delu. Gostitelji so v 49. minuti poravnali na 2:2, dobro minuto kasneje pa je Šved Joell Eriksson Ek Minnesoti ponovno priboril vodstvo. Minnesota je zadnja dva gola nato dosegla, ko so gostitelji vratarja zamenjali s šestim igralcem v polju. Za zmagovalce je kar tri gole dosegel Rus Kiril Kaprizov.