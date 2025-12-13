Utah je prekinil niz treh porazov

Utah je odločilen korak k zmagi naredil med 53. in 59. minuto, ko je dosegel tri zadetke zapovrstjo za vodstvo s 5:2. Točkovno sta bila najuspešnejša Nick Schmaltz z golom in dvema podajama ter Kevin Stenlund s tremi podajami. Pri poražencih, ki imajo po sedem porazu na zadnjih osmih tekmah tri točke manj, je dvakrat zadel Mason Marchment .

Enaintrideset točk pa ima St. Louis, ki je po dveh zaporednih porazih tokrat ugnal Chicago, ta ima točko več. Justin Faulk je tokrat zmagoviti gol dosegel že v 29. minuti, ko je zadel za 3:1, Andre Burakovsky je v 55. le še ublažil poraz gostov.

Ta je pred tem vpisal še podajo, dve je imel pri Chicagu Connor Bedard, ki je s 44 točkami tretji strelec lige, medtem ko je pri domačih dve podaji vpisal Robert Thomas.

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings naslednja preizkušnja čaka v noči na nedeljo, v Kalifornijo prihajajo Calgary Flames.

Izida:

St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 3:2

Utah Mammoth - Seattle Kraken 5:3