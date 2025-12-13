Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Utah je prekinil niz treh porazov

St. Louis, 13. 12. 2025 07.37 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.J.
Komentarji
0

Hokejisti v ligi NHL so v noči na soboto odigrali le dve tekmi. St. Louis Blues je doma ugnal Chicago Blackhawks s 3:2, Utah Mammoth pa Seattle Kraken s 5:3. Utah je prekinil niz treh porazov in se približal osmemu mestu v zahodni konferenci. Zdaj je pri 33 točkah, kolikor jih imajo tudi osmi San Jose Sharks.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Utah je odločilen korak k zmagi naredil med 53. in 59. minuto, ko je dosegel tri zadetke zapovrstjo za vodstvo s 5:2. Točkovno sta bila najuspešnejša Nick Schmaltz z golom in dvema podajama ter Kevin Stenlund s tremi podajami. Pri poražencih, ki imajo po sedem porazu na zadnjih osmih tekmah tri točke manj, je dvakrat zadel Mason Marchment.

Preberi še Anže Kopitar v porazu Kingsov prispeval podajo

Enaintrideset točk pa ima St. Louis, ki je po dveh zaporednih porazih tokrat ugnal Chicago, ta ima točko več. Justin Faulk je tokrat zmagoviti gol dosegel že v 29. minuti, ko je zadel za 3:1, Andre Burakovsky je v 55. le še ublažil poraz gostov.

Ta je pred tem vpisal še podajo, dve je imel pri Chicagu Connor Bedard, ki je s 44 točkami tretji strelec lige, medtem ko je pri domačih dve podaji vpisal Robert Thomas.

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings naslednja preizkušnja čaka v noči na nedeljo, v Kalifornijo prihajajo Calgary Flames.

Izida:
St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 3:2

Utah Mammoth - Seattle Kraken 5:3

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl kopitar
Naslednji članek

Anže Kopitar v porazu Kingsov prispeval podajo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385