Utah ostaja neporažen, prva zmaga Buffala v sezoni

Za Utah, ki je pred tem po preobratu in po podaljšku premagal še drugo ekipo iz New Yorka, Islanders, je odločilen zadetek po štirih minutah podaljška prispeval Clayton Keller. Gol in podajo je pri Utahu vpisal Barrett Hayton . Artemi Panarin je prispeval dva zadetka za rangerje, Adam Fox je trikrat podal.

Brez poraza v uvodu sezone so zaenkrat tudi Dallas Stars, ki so prišli do druge zmage. Tokrat so na domačem ledu s 3:0 odpravili New York Islanders. V pacifiški skupini pa so do druge zmage prišli hokejisti Calgaryja, Flames so doma s 6:3 ugnali Philadelphia Flyers.

Buffalo Sabres so medtem prišli do prve zmage, ob tem pa so aktualnim prvakom lige Florida Panthers zadali drugi poraz. Buffalo je bil boljši s 5:2.