'Bili smo boljši tekmec, a nekaj naj ostane še za Bolzano'

V taboru zmajev po porazu z 1:2 niso skrivali razočaranja, a so v isti sapi (večkrat) poudarili, da so misli že (pre)usmerili k soboti, ko bo na sporedu že tretja tekma četrtfinalne serije lige ICE v Bolzanu.
"Kot na prvi tekmi je bilo tudi na tej drugi veliko dobre igre z naše strani. Toda v končnici slehernega tekmovanja odločajo malenkosti in te so tokrat šle na stran Bolzana. Na koncu tekme smo si privoščili napako, ki se ne bi smela zgoditi. Tudi v napadu smo bili malce prešibki pri učinkovitosti. Premalo je bilo "prometa" pred tekmečevimi vrati in to moramo izboljšati za tretjo tekmo," je po tesnem porazu in izenačenju izida na 1:1 v seriji dejal napadalec ljubljanske Olimpije Nik Simšič.
Ljubljančani so že pred začetkom končnice vedeli, s kako zahtevnim nasprotnikom se bodo borili za vstop v polfinale tekmovanja. "Bolzano je izkušena in nekoliko starejša ekipa, a zaradi tega nič manj kakovostna. Zavedamo se in tudi pripravljamo se tako, da bo ta serija potekala vse do sedme, odločilne tekme. Seveda pa si želimo vse skupaj zaključiti prej," priznava Simšič.
Podobno razmišlja tudi kapetan zmajev Robert Sabolič, ki obžaluje neučinkovito igro v napadu. "Vedeli smo, da bodo odločale malenkosti. Če smo bili na prvi tekmi mi nekoliko slabši in kljub temu zmagali, je bil Bolzano v Tivoliju v precej podrejenem položaju, a vseeno odnesel zmago. Tako pač je v končnicah tekmovanj, kjer so razlike med moštvi zelo zelo majhne. Verjamem pa, da lahko že na tretji tekmi v Italiji tekmeca znova presenetimo," optimistično razmišlja izkušeni Sabolič.
