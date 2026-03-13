Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

'Bili smo boljši tekmec, a nekaj naj ostane še za Bolzano'

Ljubljana, 13. 03. 2026 14.30 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.V. N.M.
Olimpija - Bolzano

Hokejisti Olimpije so na drugi četrtfinalni tekmi razširjenega avstrijskega prvenstva pred lepo polnimi tribunami kultnega Tivolija odigrali odlično tekmo, a zaradi manjših napak v končnici dvoboja ostali praznih rok (1:2). Bolzano je tako izničil uvodni domači poraz in serija se po izenačenju izida na 1:1 zdaj znova seli v Italijo.

V taboru zmajev po porazu z 1:2 niso skrivali razočaranja, a so v isti sapi (večkrat) poudarili, da so misli že (pre)usmerili k soboti, ko bo na sporedu že tretja tekma četrtfinalne serije lige ICE v Bolzanu.

"Kot na prvi tekmi je bilo tudi na tej drugi veliko dobre igre z naše strani. Toda v končnici slehernega tekmovanja odločajo malenkosti in te so tokrat šle na stran Bolzana. Na koncu tekme smo si privoščili napako, ki se ne bi smela zgoditi. Tudi v napadu smo bili malce prešibki pri učinkovitosti. Premalo je bilo "prometa" pred tekmečevimi vrati in to moramo izboljšati za tretjo tekmo," je po tesnem porazu in izenačenju izida na 1:1 v seriji dejal napadalec ljubljanske Olimpije Nik Simšič.

Ljubljančani so že pred začetkom končnice vedeli, s kako zahtevnim nasprotnikom se bodo borili za vstop v polfinale tekmovanja. "Bolzano je izkušena in nekoliko starejša ekipa, a zaradi tega nič manj kakovostna. Zavedamo se in tudi pripravljamo se tako, da bo ta serija potekala vse do sedme, odločilne tekme. Seveda pa si želimo vse skupaj zaključiti prej," priznava Simšič.

Podobno razmišlja tudi kapetan zmajev Robert Sabolič, ki obžaluje neučinkovito igro v napadu. "Vedeli smo, da bodo odločale malenkosti. Če smo bili na prvi tekmi mi nekoliko slabši in kljub temu zmagali, je bil Bolzano v Tivoliju v precej podrejenem položaju, a vseeno odnesel zmago. Tako pač je v končnicah tekmovanj, kjer so razlike med moštvi zelo zelo majhne. Verjamem pa, da lahko že na tretji tekmi v Italiji tekmeca znova presenetimo," optimistično razmišlja izkušeni Sabolič.    

hokej na ledu ice hl olimpija ljubljana bolzano nik simšič

Italijani v Tivoliju vrnili Olimpiji in izenačili serijo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
13. 03. 2026 15.29
odlična tekma za koga, za olimpijo ki je zgubila
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564