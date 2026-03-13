'Bili smo boljši tekmec, a nekaj naj ostane še za Bolzano'

V taboru zmajev po porazu z 1:2 niso skrivali razočaranja, a so v isti sapi (večkrat) poudarili, da so misli že (pre)usmerili k soboti, ko bo na sporedu že tretja tekma četrtfinalne serije lige ICE v Bolzanu.

"Kot na prvi tekmi je bilo tudi na tej drugi veliko dobre igre z naše strani. Toda v končnici slehernega tekmovanja odločajo malenkosti in te so tokrat šle na stran Bolzana. Na koncu tekme smo si privoščili napako, ki se ne bi smela zgoditi. Tudi v napadu smo bili malce prešibki pri učinkovitosti. Premalo je bilo "prometa" pred tekmečevimi vrati in to moramo izboljšati za tretjo tekmo," je po tesnem porazu in izenačenju izida na 1:1 v seriji dejal napadalec ljubljanske Olimpije Nik Simšič.