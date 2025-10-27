Svetli način
Hokej

'V Celovcu je vedno lepo zmagati'

Celovec, 27. 10. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
Obračun tradicionalnih hokejskih rivalov Olimpije in KAC-a v Celovcu, pred razgretimi navijači iz obeh taborov, spet ni nikogar pustil ravnodušnega. Hokejisti Olimpije so prekinili zmagovito serijo rdečih zmajev, ki so proti Ljubljančanom lovili sedmo v nizu, in vnovič potrdili, da je letošnja zgodba zelo obetavna. Zeleno-beli so v Heidi Horten Areni uživali množično navijaško podporo, saj se je v Celovcu zbralo okoli 200 gostujočih privržencev – skupaj je bilo na tribunah skoraj 4500 ljudi –, ki so znali slikovito proslaviti prestižno zmago na Koroškem. Zmaji so trikrat zaostajali, vsakič izenačili, slavili pa po streljanju penalov (4:3). Odločil je Zach Boychuk.

Zach Boychuk in predsednik Miha Butara
Zach Boychuk in predsednik Miha Butara FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

Ljubljančani so pred dnevi izgubili vodstvo na lestvici, ko so bili prosti in jih je prehitel Pustertal. Južnotirolska ekipa je po presenetljivi zmagi v Salzburgu vodstvo zadržala, so pa v stiku z njo ostali tudi hokejisti Olimpije, ki so v Celovcu dobili dve točki. 

"Vedno je lepo gostovati v Celovcu, kjer je dvorana praviloma polna do zadnjega kotička. Tokrat je bilo še lepše, saj je bilo na tribunah veliko naših navijačev. Bilo je glasno celo tekmo," je iz prve izstrelil junak tekme v Celovcu, strelec edinega gola pri penalih Zach Boychuk. Kanadčan v dresu Olimpije je zadel tudi v zadnji tretjini tekme, ko je Olimpija izenačila na 3:3 in izsilila podaljšek. Preostala dva gola pa je zabil Marcel Mahkovec.

Ben Cooper
Ben Cooper FOTO: Luka Kotnik

"Vedeli smo, da nas čaka zelo zahtevna tekma proti odličnemu nasprotniku. Tokrat so bili domači še posebej agresivni in odločni, kar nas je kar malce presenetilo. Običajno smo mi tisti, ki igramo bolj na trdo in z agresivnostjo silimo tekmece k napakam. Bila je tesna tekma, ki smo jo na koncu dobili. Lep večer je za nami," je še povedal Boychuk, ki verjame, da bodo zeleno-beli ostali tako uspešni tudi v nadaljevanju sezone. 

"Gremo iz tekme v tekmo. Lepo je, če te spremljajo pozitivni rezultati, saj je to potrdilo dobrega dela, toda moramo ostati skromni in disciplinirani," je zaključil junak tekme v Celovcu. "Olimpija je odlična ekipa. Še posebej v napadalnem delu. Mislim, da smo videli obračun dveh odličnih ekip, ki sta bili zelo izenačeni. Imeli smo svoje priložnosti, lahko bi zmagali že v rednem delu. Nič, čestitke Olimpiji," je bil realen hokejist KAC-a Nicholas Eric Petersen.

Marcel Mahkovec
Marcel Mahkovec FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Zmaje v tem tednu čakajo tri tekme. Najprej v sredo gostovanje pri novincu Ferencvarosu v Budimpešti, nato v petek še gostovanje pri prvakih iz Salzburga, na praznični 1. november pa bodo v Tivoliju zmaji gostili Innsbruck.

