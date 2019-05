V drugoligaški družbi Risov presenetljivo tudi Francija in Avstrija

Svetovno prvenstvo elitne divizije na Slovaškem se preveša v zaključno fazo, znani so že vsi četrtfinalisti, kot tudi moštvi, ki sta izpadli iz konkurence. V četrtfinalu ni velikih presenečenj, nastopile bodo naslednje reprezentance: Finska, Kanada, ZDA, in Nemčija iz ene, ter Rusija, Češka, Švedska in Švica iz druge skupine. Pari četrtfinala bodo znani po današnjih zadnjih tekmah rednega dela SP.

Večje presenečenje je bil razplet boja za obstanek, o potnikih v Divizijo 1 sta odločali tekmi Francija - Velika Britanija in Avstrija - Italija. Favoriti so bili Francozi in Avstrijci, a so oboji morali priznati poraz in se za (vsaj) eno leto posloviti od elite. Britanci, ki so po dolgih letih znova okusili slast igranja v najboljši svetovni konkurenci, so po podaljšku premagali Francoze (4:3), Italijani pa so po kazenskih strelih premagali Avstrijce (4:3).

Tako bodo Avstrijci in Francozi najhujši konkurenti Slovencem za preboj v skupino A svetovnega hokeja na SP 2021. Risi so se letos aprila na svetovnem prvenstvu v Kazahstanu pod vodstvom selektorja Iva Jana želeli uvrstiti na prvi dve mesti, ki sta vodili v skupino A za leto 2020, a so ostali praznih rok, napredovali sta reprezentanci Kazahstana in Belorusije. Je pa vodstvo Hokejske zveze Slovenije (HSZ) po koncu šampionata takoj napovedalo, da bo vložilo kandidaturo za organizacijo SP v Sloveniji prihodnje leto. Slovenija ima zelo dobre možnosti, več bo znanega po kongresu IIHF v prihodnjih dneh.

Konkurenca na SP Diviziije 1 (skupina A) bo prihodnje leto kvalitetna, v konkurenci bodo poles Risov tudi naslednje reprezentance: Južna Koreja, Francija, Madžarska, Romunija in Avstrija.