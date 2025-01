V finalu hokejskega državnega prvenstva Olimpija in Jesenice

Potem ko so ljubljanski hokejisti na torkovi prvi tekmi doma kar s 13:0 premagali Triglav, so imeli tokrat v Kranju precej več težav. Slavili so s 7:3 (1:1, 1:0, 4:2), potem ko so na plin stopili predvsem po kranjskem izenačenju v zadnji tretjini.

Jeseničani so prvo tekmo v gosteh v Celju dobili s 4:1 in dobili priložnost, da pred domačimi navijači končajo serijo in si zagotovijo finale proti večnim tekmecem iz prestolnice.

V Podmežakli so si v prvi tretjini priigrali prednost dveh golov. Najprej je Martin Bohinc zadel ob koncu 11. minute, 44 sekund kasneje pa je bil natančen še Erik Svetina. V drugi tretjini so nato preobrat pripravili Celjani. Začel ga je Mikus Mintautiškis, nadaljeval pa Jure Povše z dvema goloma. Na 3:3 je izenačil Jakob Pečnik.

V zadnji tretjini so Jeseničani povedli po drugem golu Svetine v 47. minuti, piko na i pa je postavil Santeri Sillanpää natanko štiri minute pred koncem obračuna.

V letošnji izvedbi domačega prvenstva sicer sodeluje šest klubov. RST Pellet Celje, Sij Acroni Jesenice, Triglav, Slavija junior in Maribor so od septembra do decembra igrali redni del po dvokrožnem sistemu, kjer je vsaka od ekip odigrala osem tekem. Šesta ekipa Olimpija Ljubljana, ki sicer igra v najmočnejši regionalni ligi ICEHL, se je državnemu prvenstvu pridružila v polfinalu. Prve tri ekipe rednega dela so si zagotovile napredovanje v polfinale, pri čemer je najslabša, Triglav, za tekmeca v tem delu dobila Olimpijo. Drugi par pa sestavljata stara znanca iz alpske lige z Jesenic in Celja. V dosedanjem delu sezone sta za točke DP štela tudi njuna prva medsebojna obračuna v regionalni ligi, na obeh so zmagali Celjani (6:2 in 2:1). Celjani so tako prvi del DP končali z 21 točkami, izgubili so le eno tekmo proti Slaviji. Jeseničani so bili po obeh porazih proti celjskim tekmecem drugi z 18 točkami, Kranjčani pa so končali na tretjem mestu z 12 in tako premagali Slavijo (9) in Maribor (0).

V končnici ekipe igrajo na dve zmagi. Finale DP bo na sporedu po koncu tekmovanja slovenskih klubov v regionalnih tekmovanjih.