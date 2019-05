V finalu lige NHL prvič po letu 1970

Med strelce za gostitelje so se vpisali David Perron (2. minuta), Vladimir Tarasenko(17.), Brayden Schenn (33.), Tyler Bozak (54.) in Ivan Barbašev (58.), Ryan O'Reilly je za tretjo zaporedno zmago St. Louisa prispeval tri podaje. Domači vratar Jordan Binnington je zbral 25 obramb. "To je neverjetno," je dejal napadalec Pat Maroon po zmagi: "To mesto je tako dolgo čakalo na takšen uspeh. A čakajo nas še štiri zmage. Zdaj moramo še naprej igrati v tem slogu." Dylan Gambrellje dosegel edini gol za morske pse, ki so igrali brez poškodovanih Erika Karlssona, Tomaša HertlainJoeja Pavelskega, vratarMartin Jones pa je zbral 14 obramb.

V finalu tekmovanja za Stanleyjev pokal se bodo hokejisti St. Louis Blues pomerili z Boston Bruins; prva tekma velikega finala je na sporedu v ponedeljek.



Izid, končnica, polfinale:

- zahod:

St. Louis Blues- San Jose Sharks 5 : 1

- St. Louis se je uvrstil v finale s 4 : 2 v zmagah;