V finalu pokala Slovenije večni derbi med Jesenicami in Olimpijo

Slovensko hokejsko pokalno tekmovanje se v tej sezoni sicer ni začelo po predvidenem scenariju. Četrtfinalni tekmi sta namreč odpadli, niso pa ju nadomeščali, zato sta se Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija uvrstila v polfinale brez boja. Ljubljančani bi morali igrati tekmo z Mariborom, a je zaradi premajhnega števila igralcev pri slednjem niso izvedli. Že pred tem pa je odpadla tekma med kranjskim Triglavom in Sijem Acronijem Jesenicami zaradi podobnih razlogov. V pokalno tekmovanje se je sicer v tej sezoni prijavilo šest ekip. Celjani so gostili Jeseničane, Založani pa aktualne prvake in lanske pokalne zmagovalce iz Tivolija.

Jeseničani s Celjani niso imeli posebnih težav; status favorita so potrdili že v prvem delu, ko so v polno zadeli trikrat (Eric Pance, Jaša Jenko, Lovro Kumanović), nadaljevanje je bilo nekoliko bolj izenačeno, a je za goste drugi gol na tekmi v 37. minuti dosegel Pance. To pa je bil tudi končni izid dvoboja.

Na drugi polfinalni tekmi so za branilce naslova iz Tivolija že v prvi tretjini zadeli Žiga Pance, Rok Kapel in Joseph Garreffa, v drugi sta bila uspešna Carl Neill in Nik Simšič, v tretji pa še dvakrat Miha Beričič.