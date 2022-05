V finalu zahodne konference se je Edmontonu pridružil Colorado

Hokejisti Colorada so si zagotovili nastop v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL, kjer bodo igrali z Edmontonom. Na šesti tekmi polfinala v St. Louisu so se veselili s 3:2 in napredovali s skupnim izidom 4:2 v zmagah. Za Colorado je to prvi finale po 20 letih.

Dvoboj je šest sekund pred zadnjim piskom sirene odločil 35-letni veteran Darren Helm in poskrbel za dokončni preobrat, po tem, ko so gostitelji po golih Justina Faulka (20.) in Jordana Kyrouja (30.) vodili z 1:0 in 2:1. Za ekipo iz Denverja je obakrat izenačil J. T. Compher (26., 51.), podaljšek pa je preprečil Helm, ki je odločil tudi skupnega zmagovalca dvoboja. Colorado je bil bistveno nevarnejši tekmec, predčasno odločitev pa je preprečeval vratar St. Louisa Ville Husso s kar 36 ubranjenimi streli. "Danes bomo uživali v tej zmagi, potem pa se bomo vrnili nazaj na delo. Vemo, da ima Edmonton nekaj izvrstnih igralcev, na katere se bomo morali pripraviti karseda dobro," je po sladki zmagi dejal vratar Colorada Darcy Kuemper. S tem je Kuemper verjetno mislil predvsem na statistično gledano najboljšega igralca rednega dela sezone Connorja McDavida, ki je v rednem delu zbral kar 123 točk (44 golov, 79 podaj) ter Leona Draisatla, ki je bil s 110 točkami (55 golov, 55 podaj) četrti najboljši igralec lige. Oba hokejista sta v izvrstni formi tudi v končnici, saj sta s 26 točkami na vrhu statistične razpredelnice, na tretjem mestu pa je s 15 točkami še en Edmontonov hokejist, in sicer Evander Kane. Največ točk v ligi NHL, redni del sezone 2021/2022:

1. Connor McDavid (Edmonton Oilers): 123 točk (44 golov, 79 podaj)

2. Johnny Gaudreau (Calgary Flames): 115 točk (40 golov, 75 podaj)

3. Jonathan Huberdeau (Florida Panthers): 115 točk (30 golov, 85 podaj)

4. Leon Draisatl (Edmonton Oilers): 110 točk (55 golov, 55 podaj)

5. Kiril Kaprizov (Minnesota Wild): 108 točk (47 golov, 61 podaj)

6. Auston Matthews (Toronto Maple Leafs): 106 točk (60 golov, 46 podaj)

61. Anže Kopitar (Los Angeles Kings): 67 točk (19 golov, 48 podaj) Na vzhodu je prvi finalist Tampa Bay Lightning, ki čaka na boljšega iz dvoboja med New York Rangers in Carolina Hurricanes. Po petih tekmah s 3:2 v zmagah vodi Carolina. PREBERI ŠE Tampa z 'metlo' proti Floridi že čaka na tekmeca v finalu vzhoda Izidi, konferenčni polfinale: - zahodna konferenca: St. Louis Blues - Colorado Avalanche 2:3 - Colorado se je s 4:2 v zmagah uvrstil v konferenčni finale