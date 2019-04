V hokejskem finalu prva zmaga Jeseničanom, Ljubljančani bodo lovili dva gola 'minusa'

V finalu državnega hokejskega prvenstva se po pričakovanjih merita dve najboljši slovenski moštvi, obe udeleženki mednarodne Alpske lige. Ljubljančani so osvojili naslov prvaka v tej mednarodni konkurenci, v finalu so premagali zasedbo Brunica, Jeseničani so po tesnem razpletu izpadli v polfinalu.

Dolga finalna serija Alpske lige je utrudila hokejiste SŽ Olimpije, zato so hokejisti Sij Acroni Jesenic v tej kratki seriji v manjši prednosti. Trener Marcel Rodman, ki je moštvo prevzel sredi sezone, je opravil dobro delo in Železarji so iz tedna v teden dvigovali formo. Zmaje pod vodstvom trenerja Jureta Vnukaje čakalo težko gostovanje v Podmežakli. Železarji so prvič v sezoni premagali Zmaje, slavili so s 4:2 in bodo imeli lepo izhodišče pred povratno tekmo v Ljubljani. Olimpija je povedla z golom Žige Pešuta, a je hitro izenačil Gašper Glavič, v drugi tretjini je Jaka Sodja povedel domače v vodstvo, le dve minuti kasneje je izenačil Nik Simšič. Nato pa novo vodstvo Železarjev, uspešen je bil Blaž Tomažević, v zadnji tretjini pa je edini gol dosegel kapetan Andrej Tavželj.

Zaradi dolge finalne serije Alpske lige (sedem tekem), je okrnjen zaključek državnega prvenstva, saj slovenske hokejiste nato čaka že svetovno prvenstvo v Kazahstanu. Na sporedu sta le dve tekmi, ena v Podmežakli, druga v četrtek v Tivoliju, skupni izplen (po številu golov in točk) bo prinesel pokal za naslov prvaka. Olimpija bo v Tivoliju lovila dveh golov zaostanka.

Izid:

Sij Acroni Jesenice- SŽ Olimpija 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Glavič 18., Sodja 27., Tomaževič 38., Tavželj 44.; Pešut 14., Simšič 29.