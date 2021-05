V kanadskem obračunu Montreal slavil v Torontu, Florida boljša od Tampe

Nesrečni John Tavares si je v trku s Coreyjem Perryjem poškodoval glavo in vrat ter so ga na nosilih odnesli z ledu. Ob odhodu z ledu je dvignil palca, češ da je vse v redu, pozneje pa so iz kluba sporočili, da je pri zavesti in govori z zdravniki.

Perry se je po tekmi opravičil za nalet in dodal, da je drsal prehitro, da bi ga lahko preprečil. Kljub opravičilu je domači hokejist Nick Foligno želel takoj poravnati račune. "Nick je prišel do mene in mi dejal, naj poračunava takoj in da nima smisla čakati,"je dejal Perry, ki je nato dobil nekaj krepkih. "Poskusil sem skočiti čez Tavaresa, a sem ga ob tem nesrečno zadel s kolenom v glavo. Upam, da je v redu," je dodal Perry.

Tavares je v rednem delu na 56 tekmah dosegel 50 točk.