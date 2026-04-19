Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Andersen v obup spravljal hokejiste iz kanadske prestolnice

Dallas, 19. 04. 2026 08.01 pred 10 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Frederik Andersen

Tudi v hokejski ligi se je začela končnica. Najvišjo zmago je dosegla zasedba Minnesota Wild, ki je v gosteh ugnala Dallas Stars s 6:1. Doma je delo opravila Carolina proti Ottawi, Philadelphia pa je v gosteh premagala Pittsburgh. Slovenski as Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings zadnjo končnico začel drevi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Malce presenetljivo je visok poraz doživela druga ekipa zahoda. Dallas je moral priznati premoč Minnesoti, ki je povedla ob prvi igri s hokejistom več na ledu v šesti minuti. Strelec je bil Joel Eriksson Ek. Na začetku druge tretjine je sledil šestminutni juriš gostov, ko so po vrsti za 4:0 zadeli Kiril Kaprizov, Ryan Hartman in Matthew Boldy. Nekaj malega upanja domačim je nato vlil Jason Robertson v 36. minuti, a so gosti znova po "power playu" zadeli v 49. prek Erikssona Eka. Boldy je nato še drugič na tekmi zadel v prazno mrežo.

"Ekipno smo prikazali dobro igro. Izkazale so se vse posebne enote na ledu, vratar je bil izjemen, dosegli smo gole v pravih trenutkih. Vedno je lepo začeti z zmago, a to moramo pozabiti in se pripraviti na drugo tekmo," je po dvoboju dejal Mats Zuccarello. Jesper Wallstedt je za Wild zbral 27 obramb, njegov kolega na drugi strani Jake Oettinger pa 23 ob 28 strelih.

Jevgenij Malkin
Jevgenij Malkin
FOTO: AP

"Vsekakor sem bil nervozen," je dejal novinec Wallstedt. "Vse to le pove, koliko takšne tekme pomenijo. Rad se spopadam z živci. Tako je bilo že pred tekmo in ko se je začela. Toda ko proti tebi zletijo prvi ploščki, je vse v redu," je še dodal 23-letni švedski vratar. Precej manj golov so gledalci videli v Raleighu, kjer je domača Carolina z 2:0 premagala Ottawo Senators.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Favorizirani orkani so na krilih šeste nedotaknjene mreže v končnici vratarja Frederika Andersena dosegli prvo zmago, a se ob tem pošteno namučili. "Bili smo pravi, a tudi tekmec je bil. Največ priložnosti sta si ekipi priigrali v igri s hokejistom več, ko sta morala oba vratarja blesteti," je po tekmi dejal trener domačih Rod Brind'Amour.

Rod Brind'Amour
Rod Brind'Amour
FOTO: AP

Andersen je ob nekaj sijajnih posredovanjih ustavil vseh 22 strelov, njegov kolega na drugi strani Linus Ullmark pa 27 od 29 poskusov proti svojim vratom. Blestela je predvsem druga napadalna linija Caroline. Logan Stankoven in Taylor Hall sta dosegla po gol in podajo, Jackson Blake pa je prispeval dve podaji za svoja kolega v napadu.

Stankoven je bil natančen po dveh minutah druge tretjine, Hall pa je končni izid postavil v 48. minuti. Carolina je v rednem delu dobila tri od štirih medsebojnih obračunov. V rednem delu sta si izkupiček razdelila Pittsburgh in Philadelphia, v končnico pa sta krenila povsem drugače. Letalci so dobili zadnje tri obračune rednega dela, pingvini pa so zadnje tri izgubili.

Jason Robertson
Jason Robertson
FOTO: AP

Na prvi tekmi četrtfinala vzhoda se trend ni spremenil. Gosti so povedli v deseti minuti po golu Jamieja Drysdala, a je v 16. minuti izenačil Jevgenij Malkin. V zadnjem delu pa sta Travis Sanheim in novinec Porter Martone gostom priigrala dva gola prednosti. Bryan Rust je minuto pred koncem le omilil poraz domačih. "Izkušeni igralci so opravili dobro delo ne le zame, temveč tudi za ostale mlade in neizkušene igralce ter nam pokazali, za kaj se gre v končnici," je po dvoboju dejal Martone.

"Izjemno je, vsi smo navdušeni, da lahko igramo končnico. Zame je to šele deseta tekma v NHL in teh priložnosti ne smeš zamuditi," je še dejal 19-letni novinec, ki je v rednem delu na devetih tekmah dosegel deset točk. Anže Kopitar bo svoje zadnje nastope v končnici začel v gosteh proti Colorado Avalanche. Osemintridesetletni Hrušičan bo skušal obrniti trend s kralji, ki so v zadnjih štirih sezonah vselej izpadli v prvem krogu končnice proti Edmontonu. Tokrat jih v lovu na tretji Stanleyjev pokal (2012, 2014) čaka najboljša zasedba rednega dela NHL.

Izidi, 1. krog končnice:
- vzhodna konferenca:
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 2:0
(Carolina vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2:3
(Philadelphia vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

- zahodna konferenca:
Dallas Stars - Minnesota Wild 1:6
(Minnesota vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl play off

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
To lepo slovensko pevko ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677