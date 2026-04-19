Andersen v obup spravljal hokejiste iz kanadske prestolnice

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Malce presenetljivo je visok poraz doživela druga ekipa zahoda. Dallas je moral priznati premoč Minnesoti, ki je povedla ob prvi igri s hokejistom več na ledu v šesti minuti. Strelec je bil Joel Eriksson Ek. Na začetku druge tretjine je sledil šestminutni juriš gostov, ko so po vrsti za 4:0 zadeli Kiril Kaprizov, Ryan Hartman in Matthew Boldy. Nekaj malega upanja domačim je nato vlil Jason Robertson v 36. minuti, a so gosti znova po "power playu" zadeli v 49. prek Erikssona Eka. Boldy je nato še drugič na tekmi zadel v prazno mrežo.

"Ekipno smo prikazali dobro igro. Izkazale so se vse posebne enote na ledu, vratar je bil izjemen, dosegli smo gole v pravih trenutkih. Vedno je lepo začeti z zmago, a to moramo pozabiti in se pripraviti na drugo tekmo," je po dvoboju dejal Mats Zuccarello. Jesper Wallstedt je za Wild zbral 27 obramb, njegov kolega na drugi strani Jake Oettinger pa 23 ob 28 strelih.

Jevgenij Malkin FOTO: AP

"Vsekakor sem bil nervozen," je dejal novinec Wallstedt. "Vse to le pove, koliko takšne tekme pomenijo. Rad se spopadam z živci. Tako je bilo že pred tekmo in ko se je začela. Toda ko proti tebi zletijo prvi ploščki, je vse v redu," je še dodal 23-letni švedski vratar. Precej manj golov so gledalci videli v Raleighu, kjer je domača Carolina z 2:0 premagala Ottawo Senators.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Favorizirani orkani so na krilih šeste nedotaknjene mreže v končnici vratarja Frederika Andersena dosegli prvo zmago, a se ob tem pošteno namučili. "Bili smo pravi, a tudi tekmec je bil. Največ priložnosti sta si ekipi priigrali v igri s hokejistom več, ko sta morala oba vratarja blesteti," je po tekmi dejal trener domačih Rod Brind'Amour.

Rod Brind'Amour FOTO: AP

Andersen je ob nekaj sijajnih posredovanjih ustavil vseh 22 strelov, njegov kolega na drugi strani Linus Ullmark pa 27 od 29 poskusov proti svojim vratom. Blestela je predvsem druga napadalna linija Caroline. Logan Stankoven in Taylor Hall sta dosegla po gol in podajo, Jackson Blake pa je prispeval dve podaji za svoja kolega v napadu.

Stankoven je bil natančen po dveh minutah druge tretjine, Hall pa je končni izid postavil v 48. minuti. Carolina je v rednem delu dobila tri od štirih medsebojnih obračunov. V rednem delu sta si izkupiček razdelila Pittsburgh in Philadelphia, v končnico pa sta krenila povsem drugače. Letalci so dobili zadnje tri obračune rednega dela, pingvini pa so zadnje tri izgubili.

Jason Robertson FOTO: AP

Na prvi tekmi četrtfinala vzhoda se trend ni spremenil. Gosti so povedli v deseti minuti po golu Jamieja Drysdala, a je v 16. minuti izenačil Jevgenij Malkin. V zadnjem delu pa sta Travis Sanheim in novinec Porter Martone gostom priigrala dva gola prednosti. Bryan Rust je minuto pred koncem le omilil poraz domačih. "Izkušeni igralci so opravili dobro delo ne le zame, temveč tudi za ostale mlade in neizkušene igralce ter nam pokazali, za kaj se gre v končnici," je po dvoboju dejal Martone.

"Izjemno je, vsi smo navdušeni, da lahko igramo končnico. Zame je to šele deseta tekma v NHL in teh priložnosti ne smeš zamuditi," je še dejal 19-letni novinec, ki je v rednem delu na devetih tekmah dosegel deset točk. Anže Kopitar bo svoje zadnje nastope v končnici začel v gosteh proti Colorado Avalanche. Osemintridesetletni Hrušičan bo skušal obrniti trend s kralji, ki so v zadnjih štirih sezonah vselej izpadli v prvem krogu končnice proti Edmontonu. Tokrat jih v lovu na tretji Stanleyjev pokal (2012, 2014) čaka najboljša zasedba rednega dela NHL. Izidi, 1. krog končnice:

- vzhodna konferenca:

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 2:0

(Carolina vodi v seriji z 1:0 v zmagah) Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 2:3

(Philadelphia vodi v seriji z 1:0 v zmagah) - zahodna konferenca:

Dallas Stars - Minnesota Wild 1:6

(Minnesota vodi v seriji z 1:0 v zmagah)