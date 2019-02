V Las Vegasu slavje Bostona po hokejski 'loteriji'

Za kosmatince, ki so trenutno na drugem mestu v vzhodni konferenci, je zmagoviti gol v hokejski loteriji prispeval David Backes. V rednem delu sta za Boston zadela Jake Debrusk in Brad Marchand, za lanske osmoljence finalne tekme v Stanleyjevem pokalu pa Reilly Smith in Nate Schmidt.

Chicago je na obračunu v Detroitu po koncu druge tretjine že držal vodstvo s 4 : 1, potem ko so zadeli Artem Anisimov, Brandon Saad, Alex DeBrincat in Patrick Kane. A nato je zapravil visoko prednost, gostitelji so povsem zavladali na domačem ledu ter z dvema goloma Andreasa Athanasiouja in enega Dylana Larkina izenačili izidi na 4 : 4. V tretji minuti podaljška je zmagoviti gol za zasedbo iz vetrovnega mesta v Little Caesars Areni prispeval Kane.