V ligi NHL ni več neporaženih ekip

V Meki igralništva v Nevadi sta temeljni kamen za zmago vitezov postavila Jack Eichel in Pavel Dorofejev v prvi tretjini. Sebastian Aho je v drugem delu vrnil upanje gostom. Ko je v 52. minuti zadel še Ivan Barbašev, je bila tekma praktično odločena. Gostje so lovili priključek z menjavo vratarja za šestega igralca na ledu, kar pa je bil tokrat strel v prazno, še več, William Karlsson je minuto in 37 sekund pred koncem poskrbel za domače slavje s 4:1.
Kanadski derbi v Calgaryju je dobil Winnipeg z 2:1. Rasmus Adresson je v 44. minuti razveselil domače gledalce, v zadnjem delu pa sta za goste zabila Mark Scheifele in Jonathasn Toews. Zmago pa je Calgaryju preprečil predvsem vratar Connor Hellebuyck s kar 32 obrambami.
Montreal je s 4:2 odpravil Buffalo. Gostitelji so v 52. minuti povedli s 3:1, a se vseeno tresli za zmago, saj je Tyson Kozak goste le 52 sekund kasneje spet približal na gol zaostanka. Soigralce in navijače je šele 31 sekund pred koncem odrešil Jake Evans, ki je zadel prazen gol gostov.
Philadelphia je s 5:2 ugnala Seattle, junak večera pa je bil z dvema goloma Owen Tippett. Minnesota pa se je s 3:1 veselila na gostovanju pri New York Rangers. Tudi na tej tekmi je odločil gol na prazna vrata, ko je 1:36 minute pred koncem zabil Kiril Kaprizov.
Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so doslej v šestih nastopih zbrali štiri točke. V noči na sredo, seveda brez poškodovanega slovenskega asa, ekipo iz mesta angelov čaka gostovanje v St. Louisu.
