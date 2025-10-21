V ligi NHL ni več neporaženih ekip

V Meki igralništva v Nevadi sta temeljni kamen za zmago vitezov postavila Jack Eichel in Pavel Dorofejev v prvi tretjini. Sebastian Aho je v drugem delu vrnil upanje gostom. Ko je v 52. minuti zadel še Ivan Barbašev , je bila tekma praktično odločena. Gostje so lovili priključek z menjavo vratarja za šestega igralca na ledu, kar pa je bil tokrat strel v prazno, še več, William Karlsson je minuto in 37 sekund pred koncem poskrbel za domače slavje s 4:1.

Kanadski derbi v Calgaryju je dobil Winnipeg z 2:1. Rasmus Adresson je v 44. minuti razveselil domače gledalce, v zadnjem delu pa sta za goste zabila Mark Scheifele in Jonathasn Toews . Zmago pa je Calgaryju preprečil predvsem vratar Connor Hellebuyck s kar 32 obrambami.

'Njegova želja, ko je prišel v ligo, je bila, da odigra 20 sezon'

Montreal je s 4:2 odpravil Buffalo. Gostitelji so v 52. minuti povedli s 3:1, a se vseeno tresli za zmago, saj je Tyson Kozak goste le 52 sekund kasneje spet približal na gol zaostanka. Soigralce in navijače je šele 31 sekund pred koncem odrešil Jake Evans , ki je zadel prazen gol gostov.

Philadelphia je s 5:2 ugnala Seattle, junak večera pa je bil z dvema goloma Owen Tippett. Minnesota pa se je s 3:1 veselila na gostovanju pri New York Rangers. Tudi na tej tekmi je odločil gol na prazna vrata, ko je 1:36 minute pred koncem zabil Kiril Kaprizov.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so doslej v šestih nastopih zbrali štiri točke. V noči na sredo, seveda brez poškodovanega slovenskega asa, ekipo iz mesta angelov čaka gostovanje v St. Louisu.