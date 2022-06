V ICEHL poleg Pioneers Vorarlberga sprejeli tudi italijanski Asiago

Povabilo je dobila tudi ekipa Sij Acroni Jesenice. V tako kratkem času, kot so ga imeli na voljo po povabilu lige ICEHL, da bi se pridružili temu tekmovanju, namreč na Jesenicah niso mogli ugoditi vsem pogojem vodstva ICEHL, so pred dvema tednoma sporočili na rednem občnem zboru in volilni skupščini.

Za zeleno-bele je v vseh tekmovanjih dosegel 21 točk na 28 tekmah. Predvsem v končnicah lige ICEHL in državnega prvenstva pa se je izkazal z 12 točkami na prav toliko tekmah.

Kapel se je pridružil številnim drugim hokejistom Olimpije, ki so nedavno podaljšali pogodbo za prihodnjo sezono. To so Finec Joona Erving ter Slovenci Gregor Koblar, Luka Kalan, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Žiga Pance ter brata Kristjan in Mark Čepon. Ekipo so okrepili tudi Kanadčana Anthony Morrone in Marc-Olivier Vallerand ter Nejc Stojan.