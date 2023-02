V Tivoliju bo na ogled pokal lige ICE

Pred tekmo Olimpije in Fehervarja bo pred Halo Tivoli na ogled tudi pokal lige ICE, Karl Nedwed Trophy, ki se na svojem zadnjem postanku turneje po klubih lige ustavlja tudi v Ljubljani. Pokal bo od 18.00 dalje na ogled pred vhodom na tribuno Vzhod. "Zagotovo bo s Fehervarjem zanimiv obračun, saj je v ekipi še vedno nekaj fantov, ki sem jih tam treniral. Fehervar je težek nasprotnik z zelo organizirano ekipo in bo za nas velik izziv. Prestopni roki so zaključeni in v ekipi imamo precej mladih fantov, ki bodo dobili priložnost. Atmosfera je dobra, fantje so motivirani, saj sestavljamo tudi že ekipo za prihodnjo sezono in se želijo dokazati," je pred tekmo za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal glavni trener Antti Karhula.