V Ljubljano prihaja kanadski center Marly Quince

Enaintridesetletni Marly Quince je pred odhodom v Evropo igral v študentski ligi NCAA, po zaključenem študiju pa profesionalno kariero nadaljeval v ECHL. Svojo hokejsko pot v Evropi je začel v Veliki Britaniji, nato pa dve sezoni uspešno nastopal za Liptovsky Mikulaš v najvišji slovaški ligi. V zaključku zadnje sezone se je pridružil ekipi Fischtown Pinguins iz Bremerhavna in zaigral v končnici nemške lige DEL.

Nick Bonino zapušča Olimpijo in se vrača v Ligo NHL

"Marly je igralec, ki si ga želi vsak trener. Odgovoren in zanesljiv je v obrambnih nalogah ter velik borec. Poleg tega je odličen na buliju, verjamem, da bo igral veliko odločilnih minut. Njegova dodana vrednost je tudi igra okoli in pred golom. Ta je bila v preteklosti naša slabost, kar se nam je poznalo pri učinkovitosti. Sedaj smo z Evanom Poleiem in Quinceom dobili dva igralca, ki sta v tem segmentu igre odlična," je ob tem dejal direktor Olimpije Anže Ulčar.